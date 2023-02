Le PIB demeure presque inchangé au Canada au quatrième trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) réel est resté pratiquement inchangé au quatrième trimestre au Canada, après avoir enregistré cinq hausses trimestrielles consécutives.

En décembre seulement, le produit intérieur brut a légèrement diminué de 0,1 % après avoir affiché une hausse de 0,1 % en novembre.

Statistique Canada explique que le ralentissement du quatrième trimestre de l’accumulation des stocks, ainsi que les reculs de 7,8 % des investissements des entreprises en machines et matériel, de même que de 2,3 % en logement, ont fait contrepoids à la hausse des dépenses des ménages et des administrations publiques et à l’amélioration du commerce net.

Après avoir reculé légèrement de 0,1 % au troisième trimestre, les dépenses des ménages ont progressé de 0,5 % au quatrième trimestre, grâce à la hausse de 3,4 % des dépenses en biens durables poussées par le secteur des véhicules automobiles. Les difficultés moindres liées à la chaîne d’approvisionnement ont permis aux fabricants de mieux répondre à la demande des consommateurs au quatrième trimestre.

Statistique Canada a pris note que dans l’ensemble, les dépenses des ménages ont crû de 4,8 % en 2022.

L’agence fédérale a aussi observé qu’au quatrième trimestre, la rémunération des salariés, qui comportait les salaires et des cotisations à la charge des employeurs, a augmenté de 1,2 % ; c’était le même taux de croissance qu’au troisième trimestre et du plus faible depuis le deuxième trimestre de 2020.

La croissance des salaires a été la plus marquée dans les secteurs de la construction, de 2,4 %.

En 2022, à l’échelle nationale, la rémunération des salariés a progressé de 9,5 %, soit à un taux semblable à celui de 9,4 % observé en 2021 par Statistique Canada.

Par ailleurs, les renseignements anticipés de l’agence fédérale indiquent que le PIB réel a augmenté de 0,3 % en janvier dernier. Ces estimations seront mises à jour sur la base de données plus complètes, le 31 mars prochain, au moment de la publication des données officielles du PIB de janvier.