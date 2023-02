Un amour pour le commerce électronique qui ne veut pas mourir

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

En augmentation lente et constante depuis des années, le commerce électronique a bondi avec la pandémie de COVID-19 au Canada. Suivant notamment la peur que les consommateurs avaient du virus et le niveau de restriction des règles sanitaires des pouvoirs publics, les ventes au détail en ligne ont presque doublé de février à mai 2020, avant de reculer un peu durant l’été et de repartir à la hausse à la fin de cette année-là, a rapporté la semaine dernière Statistique Canada.

En janvier 2021, le volume de commerce électronique était ainsi deux fois plus élevé que 12 mois auparavant. Il reculera de nouveau par la suite, à mesure que la vie reprendra tant bien que mal son cours normal, mais était encore et toujours aux deux tiers plus élevé cet été qu’avant la COVID.

Les ventes en magasin ont, de leur côté, accusé un recul de 40 % dans les premiers mois de la pandémie avant de revenir, par la suite, plus ou moins à leur tendance initiale.

Le maintien d’un niveau élevé de ventes en ligne semble donc indiquer « un changement structurel dans les préférences des consommateurs et les modèles d’affaires des détaillants », observe Statistique Canada. Les uns continuant d’y voir « une méthode d’achat intéressante », alors que les autres « ont augmenté leur présence en ligne et ont continué à investir dans des capacités de vente en ligne et de commerce électronique ».

Attention, tout est relatif

Toutes ces tendances demeurent cependant bien relatives. En effet, bien qu’ayant fortement augmenté avec la pandémie, les ventes en ligne ne sont ainsi passées que de 3,9 % de l’ensemble du commerce de détail au Canada en 2019, à 6,2 %, l’an dernier, ce qui laisse toujours presque 94 % du total au commerce en magasin.

Déjà plus élevé que dans les autres secteurs, le poids du commerce électronique dans le total des ventes a encore augmenté pour les meubles et les accessoires de maison (de 6 % à 13 %), pour les articles de sport, de musique et les livres (de 11 % à 19 %), pour les vêtements (aussi de 11 % à 19 %) et surtout pour les appareils électroniques et ménagers (de 26 % à 32 %).

En revanche, les ventes en ligne dans d’autres secteurs partaient de beaucoup plus loin par rapport au commerce en magasin et le restent encore aujourd’hui. C’est le cas, par exemple, pour les marchands de matériaux de construction et de fournitures de jardinage (de 1,3 % à 4,1 %) ou encore les magasins d’alimentation (de 0,7 % à 1,8 %). D’autres ont fait du surplace, comme celui des produits de santé et de soins personnels (de 5 % à 5,5 %).