Les ménages québécois face à l’anxiété financière

Ce texte est tiré du Courrier de l'économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

À peine sortie d’une extraordinaire crise pandémique, l’économie est entrée dans une période d’inquiétude et d’incertitude avec l’envolée du coût de la vie, l’escalade des taux d’intérêt et les conséquences que tout cela pourrait avoir sur la croissance économique et l’emploi. Il serait normal, dans ce contexte, que monte le niveau d’anxiété financière des ménages au Québec.

À la fin de l’été, 85 % de la population disait ressentir une telle anxiété, avec quatre Québécois sur dix qui la qualifiaient de modérée (30 %), de sévère (10 %) ou d’extrême (2 %), selon un grand sondage Léger Marketing réalisé auprès de 2001 répondants de 18 ans et plus du 25 août au 2 septembre pour le compte de Centraide du Grand Montréalauprès de l’ensemble des Québécois. Pour les plus anxieux, cela se traduisait notamment par des problèmes de sommeil, de la difficulté à se concentrer ainsi que de la tension au sein de la famille.

Les plus anxieux étaient notamment les jeunes de 18 à 34 ans (51 % de modérés à extrêmes), les femmes (47 %), les familles monoparentales (63 %), les personnes ayant arrêté leurs études après le primaire ou le secondaire (51 %) et les ménages qui consacrent plus de 50 % de leurs revenus à se loger (63 %).

Ce ne sera pas une surprise d’apprendre que les ménages qui gagnent moins de 40 000 $ par année (49 %) se révélaient aussi plus anxieux financièrement que ceux qui ont un revenu supérieur à 150 000 $ (30 %).

Les personnes qui ne suivent pas du tout l’actualité financière (55 %) ou qui affichent un mauvais niveau de littératie financière (57 %) faisaient partie du lot également.

Jeu-questionnaire express

Première question : supposons que vous ayez 100 $ dans un compte épargne et que le taux d’intérêt soit de 2 % par an. Après 5 ans, combien pensez-vous que vous aurez dans votre compte si vous y laissez l’argent fructifier ?

A- Plus de 102 $

B- Exactement 102 $

C- Moins de 102 $

D- Ne sait pas

Deuxième question : imaginez que vous avez de l’argent dans un compte d’épargne, que le taux d’intérêt dans votre compte est de 1 % par an et que l’inflation est de 2 % par an. Après un an, avec l’argent dans ce compte, seriez-vous en mesure d’acheter… ?

A-… plus de choses qu’aujourd’hui

B-… autant de choses qu’aujourd’hui

C-… moins de choses qu’aujourd’hui

D- Ne sait pas

Troisième question : vrai ou faux ? « Acheter une action dans une seule compagnie offre généralement un rendement plus sûr qu’un fonds commun de placement. »

A- Vrai

B- Faux

C- Ne sait pas

Vous trouverez les réponses à ces questions à la fin de ce texte.

Un peu moins de la moitié (49 %) des répondants du sondage de Centraide du Grand Montréal ont eu les trois bonnes réponses, ce qui leur valait d’être considérés comme ayant « un bon niveau de littératie financière ».

Les jeunes (44 %), les femmes (39 %), ceux ayant un revenu familial plus faible (35 %) ou ayant arrêté leurs études plus tôt (36 %) ont généralement moins bien réussi. Il est à noter toutefois qu’un peu tout le monde affiche une bien plus grande confiance dans ses propres connaissances en matière de finances personnelles que ce que le niveau de littératie financière réel indique.

Principales craintes

Les principales craintes financières sont, dans l’ordre, « de ne jamais avoir assez d’argent pour accéder à la propriété », « de subir une grosse dépense imprévue » et « de ne pas avoir assez d’argent de côté pour la retraite ».

La plupart de ces facteurs dépendent évidemment du statut socioéconomique des répondants, du contexte économique et des politiques sociales censées en amortir les effets.

Toutefois, les ménages peuvent aussi améliorer un peu leur sort non seulement en s’assurant de maîtriser les notions de base en matière de finances personnelles, mais en faisant leur budget, observait, juste avant la pandémie de COVID-19, une autre enquête réalisée, celle-là, par Statistique Canada pour le compte de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

En effet, le fait de mettre noir sur blanc l’argent qu’on gagne, qu’on dépense et qu’on épargne s’assortit souvent de bons comportements en matière de finances personnelles, comme payer ses factures à temps, ne pas vivre au-dessus de ses moyens, rembourser plus rapidement ses dettes, utiliser les cartes de crédit pour les bonnes raisons et avoir un coussin financier en cas de pépin, y constate-t-on.

Cela est également susceptible d’avoir un effet positif sur le niveau d’anxiété financière. Les personnes qui font leur budget se sentent, en effet, généralement mieux outillées et plus en confiance en ce qui a trait à leurs obligations financières. Or, un peu moins de la moitié des Canadiens seulement (49 %) font un budget, une partie des autres estimant que ce n’est pas nécessaire (32 %) — souvent parce qu’ils ont de meilleurs revenus —, mais le restant (24 %) qualifiant cette tâche de trop ennuyeuse, disant ne pas avoir le temps ou s’estimant déjà dépassés par la situation.

Réponses au jeu-questionnaire :

1- A

2- C

3- B