À Baie-Comeau, l’énergie à bas prix comme planche de salut économique

L’électricité bon marché doit continuer de servir le développement économique du Québec, selon le maire fraîchement assermenté de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

Dans cette ville de la Côte-Nord, située à l’embouchure de la puissante rivière Manicouagan, les barrages font partie du paysage. « Ici, ils sont dans notre cour, souligne Michel Desbiens, élu le 20 février à la tête de Baie-Comeau. J’aime dire que je vois quasiment Manic-1 depuis mon patio, l’été, tellement ce n’est pas très loin de chez nous ! »

À Baie-Comeau, les échos du débat sur l’avenir énergétique du Québec se mêlent de plus en plus au vrombissement des turbines. Les surplus d’hydroélectricité, autrefois abondants dans une province si riche en rivières que plusieurs poètes y ont puisé leur inspiration, fondent désormais à vue d’oeil devant les défis de la transition verte.

Dans ce contexte, le Québec n’a plus les moyens d’offrir son électricité au rabais pour aguicher les industries, selon la présidente sortante d’Hydro-Québec, Sophie Brochu. À Baie-Comeau toutefois, une économie léthargique compte sur la venue d’industries énergivores pour retrouver son souffle.

« Au cours des 10 ou 15 dernières années, nous avons perdu beaucoup d’emplois », explique le nouveau maire. La fermeture d’abord temporaire de la papetière s’éternise depuis 2020 sans donner signe de renaissance. L’aluminerie Alcoa, où Michel Desbiens a travaillé pendant 32 ans, dont 9 à titre de président du syndicat, a aussi fermé ses vieilles salles de cuve au cours de la dernière décennie, ce qui a supprimé des centaines d’emplois.

« Quand j’ai commencé là-bas en 1992, nous étions 2200 syndiqués. Présentement, il y en a aux alentours de 700, souligne le maire. Notre économie a déjà mieux été. Depuis quelques années, la construction de maisons, il n’y en a pas beaucoup… Tout coûte plus cher, et nos revenus stagnent. Nous avons besoin de relancer notre économie. »

Pour Michel Desbiens, cette relance passe nécessairement par l’énergie bon marché, un atout essentiel dans la manche de Baie-Comeau et qui participe à l’essor de son économie depuis plus d’un demi-siècle.

Une nouvelle économie énergivore

Les nouvelles industries de la cryptomonnaie ou de l’hydrogène vert ambitionnent notamment de prendre racine dans la ville. Ces chantiers, parfois chiffrés en milliards de dollars, permettraient de renflouer les coffres municipaux, mais ils nécessiteraient aussi de l’énergie — beaucoup d’énergie.

L’allemande Hy2Gen, pour ne nommer qu’elle, étudie la possibilité d’établir un imposant site de production d’ammoniac vert à Baie-Comeau. La construction devait démarrer cette année, une échéance reportée à 2025 pour une mise en service désormais prévue en 2028.

« Nous attendons les annonces du gouvernement sur l’octroi de blocs d’énergie pour certains projets d’hydrogène » avant d’aller de l’avant, explique par courriel Cyril Dufau-Sansot, directeur général de l’entreprise au Canada.

« L’écosystème » que la compagnie allemande envisage de bâtir à Baie-Comeau nécessitera une puissance de 300 mégawatts, précise M. Dufau-Sansot, « pour un volume d’énergie d’environ 2,5 térawattheures [TWh]. » C’est plus que le tiers des 7 TWh qu’Hydro-Québec estime devoir produire en plus dès 2029.

D’autres chantiers similaires gravitent autour de Baie-Comeau, ambitieux, mais très énergivores. « L’hydroélectricité devait servir à développer l’économie du Québec, croit Michel Desbiens. Ça s’est toujours passé de même, et il faut que ça reste comme ça. »

Pour lui, l’énergie bon marché proposée aux industries fait ruisseler des bénéfices importants non seulement sur des régions comme la sienne, mais aussi sur l’ensemble de l’État québécois.

« Dans une région comme Baie-Comeau, quand nous regardons les impôts payés par les gars qui travaillent à l’aluminerie et l’argent qu’ils dépensent en biens et en services, je pense que le kilowattheure vendu pour quelques cents rapporte beaucoup plus, poursuit le maire. L’énergie à bas prix, c’est une chose, mais il y a beaucoup d’argent qui revient au gouvernement du Québec autrement que par les tarifs d’électricité offerts aux industries. »

Les transports en priorité

Natif de Ragueneau, le nouveau maire de Baie-Comeau a remporté haut la main l’élection partielle devenue nécessaire après le départ d’Yves Montigny pour l’Assemblée nationale sous la bannière de la Coalition avenir Québec. Michel Desbiens a récolté plus de 70 % des suffrages en réunissant autour de sa campagne une équipe affiliée à tous les partis. « Quand je me lance dans quelque chose, c’est pour gagner », souligne celui qui veut faire du développement économique la pierre angulaire de son mandat.

Nouveau venu en politique, il estime avoir navigué pendant neuf ans dans les arcanes du pouvoir dans son rôle syndical. « Un poste de président de syndicat, c’est beaucoup politique : j’ai eu à travailler avec trois gouvernements différents pour faire avancer les intérêts de l’usine », affirme-t-il. Il entend maintenant mettre cette expérience à profit pour défendre les 21 000 Baie-Comois et Baie-Comoises.

« Un problème qu’il faut régler rapidement », ce sont les transports aériens, déficients en raison du manque de fréquence et de fiabilité, selon lui. « Quand les gens de nos PME ont une réunion le mardi à Québec ou à Montréal, ils doivent partir le lundi et revenir le mercredi. Ça ne fait pas des semaines très productives, maintient Michel Desbiens. Ça fait des années que ça dure. »

Il voit d’un bon oeil le fait que son prédécesseur à la tête de Baie-Comeau soit désormais responsable du dossier au sein du gouvernement. « Ma relation avec Yves [Montigny] est très bonne : nous avons le même âge et nous étions finissants en même temps à la polyvalente de Baie-Comeau. Nous allons faire un bon duo pour faire avancer les dossiers à Québec. »