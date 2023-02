CGI va racheter de ses actions à la Caisse de dépôt

Le spécialiste des services informatiques CGI a annoncé lundi qu’il avait l’intention de racheter 3,34 millions de ses actions que détient la Caisse de dépôt et placement du Québec, au prix de 119,58 $ par action, afin de les annuler.

Après l’opération, la Caisse de dépôt détiendra toujours environ 19,18 millions d’actions de CGI, ce qui lui permettra de conserver une participation de 8,16 % dans la société montréalaise.

La première vice-présidente et cheffe du Québec pour la Caisse de dépôt et placement, Kim Thomassin, a fait valoir que la transaction était une occasion de monétiser une partie du placement au bénéfice des déposants. La CDPQ « demeure un des principaux actionnaires de CGI » et a l’intention de continuer d’appuyer la société, a-t-elle précisé.

L’argent recueilli par l’entremise de l’opération sera réinvesti dans des entreprises de la province, a poursuivi Mme Thomassin.

En outre, la coprésidente du conseil de CGI, Julie Godin, a souligné que la transaction était « conforme à notre stratégie de création de valeur et est immédiatement relutive pour nos actionnaires ».

La transaction devrait être conclue lundi et son règlement aura lieu le 28 février.