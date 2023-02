La Québécoise Uni-Sélect passe aux mains de l’Américaine Corporation LKQ

Le fournisseur québécois de pièces automobiles Uni-Sélect passe aux mains d’intérêts américains.

La Corporation LKQ, établie à Chicago, et la compagnie Uni-Sélect annoncent lundi dans un communiqué conjoint qu’elles ont conclu une entente définitive visant l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Uni-Sélect par LKQ pour une contrepartie au comptant de 48 $ CAN par action, ce qui représente une valeur totale d’entreprise d’environ 2,8 milliards $ CAN. La somme de 48 $ CAN constitue une prime de 19,2 % par rapport au cours de clôture de l’action de Uni-Sélect, vendredi dernier.

Uni-Sélect, qui a été fondée en 1968 à Boucherville, en Montérégie, est connue pour la distribution de peintures automobiles, de revêtements industriels, d’accessoires et d’autres produits automobiles destinés au marché secondaire de l’automobile. La compagnie compte plus de 5200 employés, 15 centres de distribution et plus de 400 succursales.

Le président exécutif et chef de la direction d’Uni-Sélect, Brian McManus, soutient que l’opération offre une valeur et des liquidités attrayantes aux actionnaires. À son avis, la transaction permettra de combiner les forces complémentaires au sein de l’équipe LKQ qui est plus grande, multidisciplinaire et en croissance.

Le conseil d’administration d’Uni-Sélect a approuvé la transaction et recommande à ses actionnaires de voter en sa faveur. L’opération devrait se conclure au cours du deuxième semestre de 2023, sous réserve des conditions habituelles.

Pour l’exercice 2022, Uni-Sélect a annoncé plus tôt en février un bénéfice net de 65 millions $, soit 1,32 $ par action, comparativement à 895 000 $, ou 0,02 $ par action, en 2021. Ses ventes se sont améliorées de 7,4 % à 1,7 milliard $.