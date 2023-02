Des villages engloutis par une mine de charbon en Allemagne

Aux abords d’un champ d’épinards et d’une rangée d’arbustes rasés, Antje Pistel scrute l’horizon avec mélancolie. Le temps est gris et frisquet en ce mardi de février.

« Là-bas, où il y a une petite excavatrice, c’est là que se trouvait Lützerath », chuchote presque l’orthophoniste aux cheveux blond-roux cerclés d’un bandeau beige.

La résidante du village de Holzweiler, dans l’État de Rhénanie-du-Nord–Westphalie, s’est résolue il y a quelques jours à marcher de nouveau en direction du nord-est. Dans le dernier mois, l’émotion était trop vive.

À lire aussi Ce texte fait partie de notre section Perpectives.

Lützerath, c’est un petit village proche des Pays-Bas et de la Belgique qui a récemment été détruit pour permettre l’agrandissement d’une mine à ciel ouvert de lignite, un type de charbon qui alimente des centrales électriques parmi les plus polluantes d’Europe. Il était occupé depuis environ deux ans par une communauté de militants écologistes se portant à sa défense. Ses habitants d’origine avaient quitté les lieux, forcés de vendre leurs maisons à la compagnie énergétique RWE.

Membre du mouvement Alle Dörfer Bleiben, ce qui signifie « Tous les villages restent », Mme Pistel se rendait régulièrement au campement pour aider les protestataires et faire le lien entre eux et les villageois, majoritairement opposés à la mine Garzweiler II. « C’était un endroit si coloré », se souvient-elle avec regret.

À la mi-janvier, la militante écologiste Greta Thunberg a été brièvement détenue à cet endroit lors d’une manifestation réunissant des milliers de personnes. C’était lors de l’évacuation des lieux par la police, qui a rencontré de la résistance, environ trois mois après le dévoilement d’une entente entre RWE et les gouvernements fédéral et régional confirmant le plan de creuser sous Lützerath.

« Ils nous ont dit qu’il fallait détruire Lützerath à cause de la guerre en Ukraine, parce que nous avons besoin de plus d’énergie provenant du charbon », se désole Mme Pistel.

En effet, depuis un an, des centrales électriques au charbon ont été redémarrées ou ont pu augmenter leur production en Allemagne. Tout ça pour pallier le manque de gaz naturel russe, dont le pays était dépendant.

Ainsi, selon les calculs du groupe de réflexion Agora Energiewende, la production d’électricité à partir de lignite en Allemagne a augmenté de 7 % en 2022 et celle à partir de houille, une autre forme de charbon, de 20 %. Cette production compromettrait les objectifs de réduction de gaz à effet de serre du pays le plus peuplé de l’Union européenne, selon Simon Müller, directeur pour l’Allemagne chez Agora Energiewende. Ces émissions ont stagné en 2022, malgré une consommation d’énergie en baisse de 4,7 % par les Allemands, selon le rapport La transition énergétique en Allemagne, état des lieux en 2022. La quantité plus grande de charbon brûlé dans les centrales annule les effets positifs de cette économie d’énergie, estime M. Müller.

D’ailleurs, les deux centrales où est utilisé le charbon de Garzweiler, Neurath et Niederaussem, faisaient déjà partie en 2021 des trois centrales électriques les plus polluantes d’Europe, selon une analyse du think tank du domaine de l’énergie Ember, basé à Londres. Deux blocs de la centrale de Neurath qui devaient être arrêtés en 2022 ont été autorisés à rester connectés au réseau d’électricité au moins 15 mois de plus.

L’entreprise RWE a décliné notre demande d’entrevue. De son côté, le Parti vert de la Rhénanie-du-Nord–Westphalie, qui fait partie de la coalition gouvernementale, s’est réjoui que RWE ait annoncé qu’elle allait arrêter la production d’énergie au charbon en 2030 plutôt qu’en 2038.

Un combat de longue date

Holzweiler est une charmante bourgade, au coeur dense en maisons de briques brunes et au pourtour parsemé d’élégantes villas rustiques. D’ici 2030, la mine doit se trouver à 500 mètres de celle-ci. Cette perspective fait peur à Antje Pistel, puisqu’elle et son mari ressentent déjà ses effets au quotidien, alors que la fosse est encore à environ trois kilomètres plus loin.

Photo: Roxane Léouzon Le Devoir

« L’été, quand on est assis dehors, ou quand on dort dans notre chambre, on entend l’excavatrice. La nuit, ce n’est jamais tout à fait noir, parce qu’ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a beaucoup de poussière dans l’air. L’été, il faut laver les surfaces tous les jours », note-t-elle.

La menace est toutefois loin d’être nouvelle. Active depuis des dizaines d’années, Garzweiler progresse petit à petit, engloutissant village après village, forte d’un droit acquis sur les terres octroyé par d’anciens gouvernements. Jusqu’à présent, 34 villages ont été engloutis par la mine. Jusqu’en 2019, il était prévu que cinq autres hameaux soient rayés de la carte.

Les citoyens ont été nombreux à manifester, à interpeller les élus, à parler dans les médias, à contester juridiquement les expropriations. Leurs actions auraient poussé les gouvernements à négocier avec RWE pour sauver ces villages, avec succès. L’expansion du trou a été limitée à Lützerath et à des terres agricoles.

Photo: Roxane Léouzon Le Devoir

Cette victoire est toutefois loin de satisfaire pleinement David Dresen, qui vit avec ses parents, sa soeur, sa grand-mère, un chien, un chat, des chevaux et des poules dans une ferme à Kuckum, l’un des villages autrefois menacés.

« Tant que les excavatrices vont continuer d’avancer, je vais continuer à me battre », assure le trentenaire aux cheveux châtains frisés, arborant des lunettes ovales et une boucle à l’oreille gauche.

Problème mondial

La famille Dresen fait partie d’une petite minorité de résidants du village qui ont refusé de vendre leur propriété à RWE.

« Nous avons commencé à combattre cette mine parce que nous ne voulions pas quitter notre maison, que nous habitons depuis des générations. Mais j’ai un jour compris que ce combat n’était pas seulement à propos de nous. C’est à propos de la crise climatique, de l’eau, des animaux, de la nature, des droits de la personne. Cette mine est tellement injuste que je ressens la responsabilité de tout faire en mon pouvoir pour l’arrêter », déclare ce membre du groupe Alle Dörfer Bleiben.

En pointant la profonde fosse, striée de noir et de brun, M. Dresen explique que le lignite est le matériau très foncé, qui se trouve en couche épaisse tout au fond de la mine, puis en deux couches minces un peu plus haut. Il ne croit pas que RWE ait besoin d’autant de charbon qu’elle le prétend, ni qu’il sera possible d’aller chercher celui qui se trouve sous Lützerath assez rapidement pour que ça change quelque chose dans la crise énergétique actuelle.

Non loin, sept éoliennes blanches tournent rapidement. Celles-ci devront bientôt être démantelées, car elles sont sur le chemin de l’énorme machine qui creuse le sol en permanence.

Cabanes dans les arbres

Où sont passés, pour leur part, les activistes écologiques qui squattaient Lützerath ? Pendant près d’un mois, des centaines de personnes se sont regroupées dans des tentes à Keyenberg, un village voisin déserté. Le camp a depuis été démantelé, mais une poignée d’irréductibles en ont monté un autre dans le boisé adjacent.

Lors du passage du Devoir, ils étaient une dizaine à vivre dans des cabanes de fortune bigarrées, dont quatre ou cinq construites dans des arbres. Dans cette communauté, le mode de vie est simple, assure Avik Majumdar, membre de l’équipe de communications. Les participants utilisent des panneaux solaires, un petit four à bois et un à gaz, des toilettes sèches. Leur alimentation est végane. Le souriant militant reconnaît qu’ils reçoivent de l’aide de la part de villageois sympathisants pour recharger leurs cellulaires et son ordinateur.

« La température descend parfois sous zéro ici, dit-il, au deuxième étage d’une cabane qui en possède quatre. Mais j’aime ça. Avec de bonnes couvertures et un bon sac de couchage, on est bien. »

Il faut que les citoyens des pays industrialisés réduisent leur consommation d’énergie, estime cet étudiant en journalisme. « On veut montrer que c’est possible de vivre différemment », précise-t-il, alors que résonne un air de guitare entamé par un de ses collègues.

Complexe sortie du charbon

Le point de vue du maire de Bedburg, où des milliers de travailleurs et des centaines d’entreprises dépendent de la mine Garzweiler et des centrales, est un peu différent. Sascha Solbach est parfaitement d’accord avec la transition énergétique. Cependant, toute l’économie de sa région ne peut pas changer du jour au lendemain.

Ici, beaucoup d’industries, comme l’aluminium et les produits chimiques, ont besoin d’une énergie bon marché. Une courte coupure de courant peut entraîner un arrêt de production de plusieurs semaines, affirme-t-il.

« On doit s’appuyer sur le lignite et les énergies fossiles dans les deux prochaines années, pour être capable de les abandonner complètement en 2030 sans perdre les habitants de la région ou créer un gros conflit social », juge le maire.

M. Solbach assure que sa région travaille fort à sa transformation vers une économie orientée vers les énergies vertes. Par exemple, un projet de parc éolien de 21 turbines a été développé par la Ville de Bedburg en collaboration avec RWE. Plusieurs zones non habitées en raison de la mine pourraient en accueillir d’autres. « Nous avons l’occasion de montrer au monde entier que c’est possible de réussir ce virage, déclare-t-il. Mais ce ne sera pas facile. »

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.