Hausse exceptionnelle du salaire médian des Québécois en 2021

En 2021, le revenu d’emploi médian au Québec a connu une augmentation qu’il n’avait pas vue depuis au moins 20 ans.

Dans un portrait du revenu d’emploi dans les MRC du Québec publié jeudi, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) indique ainsi que le revenu d’emploi médian en 2021 pour les travailleurs de 25 à 64 ans a connu un bond de 9 %, «une hausse sans précédent depuis que ces données sont compilées», soit depuis 2002. Plus précisément, le salaire médian a alors atteint 49 788 $.

Et c’était avant l’année 2022, où les salaires ont particulièrement grimpé.

Ce sont les plus jeunes et les plus vieux qui en ont le plus profité. Ainsi, les travailleurs de 25 à 34 ans et ceux de 55 à 64 ans ont connu une croissance de leur revenu d’emploi supérieure à 10 % cette année-là.

Et les hommes ont bénéficié plus que les femmes. Les Québécois ont vu leur revenu d’emploi croître de 9,3 % en 2021; les Québécoises de 8,6 %.

En entrevue, Marie-Hélène Provençal, coauteure de l’étude et chargée de projets à l’ISQ, souligne toutefois que «la donne a beaucoup changé en 2022» et même auparavant, à cause de la pandémie qui avait bouleversé l’économie et l’emploi.