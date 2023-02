Les primes d’assurance auto sont appelées à augmenter, indique le patron de Desjardins

Les automobilistes doivent s’attendre à une augmentation de leurs primes d’assurance : la hausse des coûts de réparation et l’augmentation des accidents ont grugé la rentabilité de Desjardins en 2022, selon le p.-d.g. du mouvement coopératif, Guy Cormier.

L’excédent avant ristournes a diminué de 892 millions de dollars, pour s’établir à 2,05 milliards, selon les résultats dévoilés mercredi. Cette baisse est « en grande partie attribuable » à une hausse de la charge de sinistres dans le secteur de l’assurance de dommages, en assurance automobile et de biens.

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, les ménages ont repris leurs déplacements et le nombre d’accidents sur les routes est revenu à une certaine normalité. La rareté des pièces, la hausse des coûts de réparation et l’augmentation des vols ont rendu le contexte d’affaires plus difficile pour les assureurs. « Dans tous les sinistres que l’on a indemnisés, on parle d’une inflation des coûts qui est parfois de 10 %, 15 %, 20 % », a précisé M. Cormier lors d’une conférence de presse portant sur les résultats du Mouvement Desjardins.

Pour illustrer l’explosion des coûts de réparation, le dirigeant a donné en exemple la réparation des rétroviseurs d’une voiture. « Il y a 10 ou 15 ans, tu remplaçais le miroir et c’était fini. Aujourd’hui, il y a une caméra, il y a un détecteur de mouvement, le miroir est chauffant. Écoutez, juste un miroir qui s’accroche dans une rue, c’est déjà des milliers de dollars. »

Ce contexte aura un effet sur les primes, avoue-t-il en donnant l’exemple du prix du beurre. « Eh bien, les croissants au beurre ont augmenté de prix, eux autres aussi. Alors nous, on est pris dans ce même dilemme-là. »

L’apport du segment Assurance de dommages aux excédents combinés s’est établi à 450 millions de dollars en 2022, contre 1,2 milliard au cours de l’exercice précédent.

Pas une surprise

La diminution des bénéfices n’est pas une surprise, assure le grand patron de Desjardins. Il a répondu qu’il s’attendait à cette diminution et qu’il était « très content » de résultats « à la hauteur des attentes ». Le secteur de l’assurance représente une part importante des activités de la coopérative.

Ce secteur est plus volatil, et une comparaison avec les grandes banques canadiennes n’est pas la façon la plus adéquate d’analyser les résultats de Desjardins, estime-t-il.

Pour l’exercice 2022, les ristournes ont augmenté de 16 millions de dollars, ou 4,1 %, pour s’établir à 403 millions. Si l’on inclut les dons, les commandites et les bourses d’études, Desjardins a déployé 518 millions dans la communauté, ce qui représente une hausse de 4,2 %.

Desjardins a tout de même pu miser sur une fin d’exercice plutôt vigoureuse, avec l’inscription d’un excédent avant ristournes de 576 millions au quatrième trimestre, en hausse de 46,6 % par rapport à celui de 393 millions dévoilé pour la même période un an plus tôt. Les revenus d’exploitation se sont établis à 6,32 milliards pour le trimestre clos le 31 décembre, montrant une croissance de 14,9 % par rapport à ceux de 5,5 milliards récoltés lors des trois derniers mois de 2021.

La coopérative financière a attribué la croissance de son excédent au dernier trimestre à un effet favorable provenant des révisions d’hypothèses actuarielles liées aux activités d’assurance de personnes, ainsi qu’à la hausse du revenu net d’intérêts et des autres revenus d’exploitation. Cette augmentation a été atténuée par la hausse de la charge de sinistres dans le secteur de l’assurance de dommages. L’apport de ce dernier secteur aux excédents combinés a été de 116 millions au quatrième trimestre, en forte diminution par rapport à celui de 330 millions de la même période un an plus tôt.

La dotation à la provision pour pertes de crédit a été quintuplée au quatrième trimestre par rapport à celle des trois derniers mois de 2021, passant de 16 millions à 80 millions. Pour l’ensemble de l’exercice, elle se chiffre à 277 millions, contre 69 millions un an plus tôt.

L’actif total a atteint 407,1 milliards de dollars au 31 décembre, en hausse de 2,5 % par rapport à celui enregistré au dernier jour de 2021.

Avec Le Devoir