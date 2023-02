Hydro-Québec encaisse des profits records pour une deuxième année de suite

Hydro-Québec n’a jamais été aussi rentable. Un mois de janvier très froid et la flambée des prix de l’énergie ont permis à la société d’État d’engranger un bénéfice record de 4,55 milliards de dollars en 2022.

Le montant de ces revenus nets est en hausse de 993 millions de dollars par rapport à l’an dernier. Le dividende versé au gouvernement québécois, son unique actionnaire, se chiffre à 3,4 milliards de dollars pour l’exercice qui vient se terminer. Il s’agit du plus gros montant de l’histoire d’Hydro-Québec.

Le marchand d’électricité a profité de la guerre en Ukraine et de la hausse corollaire du prix de l’énergie pour électriser ses ventes à l’étranger. La valeur des exportations est en hausse de 60 % par rapport à 2021, et totalise maintenant 3 milliards de dollars. Le volume des exportations s’est maintenu à un niveau comparable à celui de 2021, soit à 35,6 térawatts-heures. En revanche, le kilowatt-heure se vendait 5 ¢ sur le marché en 2021, tandis qu’en 2022, il s’écoulait à 8,2 ¢.

La haute direction parle de « la meilleure performance financière de son histoire ». Cette performance double ainsi un exercice financier de 2021 qui avait déjà fracassé des records de profitabilité chez Hydro-Québec.

Un froid payant

Dans le marché du Québec, les ventes d’électricité ont atteint 13 milliards de dollars, soit 912 millions de plus qu’en 2021.

Les Québécois n’ont jamais autant consommé d’électricité, relève Hydro-Québec. Pour cause, le mois de janvier 2022 a été le début d’année « le plus rigoureux » depuis 2004.

Le secteur commercial, institutionnel et les petits industriels ont aussi été gourmands en énergie. Le prix de l’aluminium a également fait grimper les ventes d’électricité de 211 millions de dollars.

Quelques bémols ont jeté de l’encre rouge dans le chiffrier d’Hydro-Québec. Le Derecho du printemps 2022 a privé d’électricité un demi-million de clients. La facture pour rebrancher tout ce monde — 126 millions de dollars — constitue la facture la plus élevée qu’a dû régler Hydro-Québec depuis la crise du verglas pour de telles intempéries. L’achat d’électricité en période de pointe a forcé la Société d’État à acheter pour 2,8 milliards de dollars de watts, une progression de 665 millions de dollars par rapport à 2021. Le froid et la hausse du prix de l’énergie sur les marchés expliquent tout autant cette facture salée.

Les investissements n’ont pas pour autant fléchi. Près de 4,3 milliards ont été placés dans toutes les régions du Québec, dont 3 milliards, uniquement pour la « pérennisation » des infrastructures. En comparaison, le programme d’investissement avait totalité 4,2 milliards de dollars en 2021, et 3,4 milliards de dollars un an plus tôt.

La ligne à haute tension qui reliera le poste Micoua, sur la Côte‐Nord, au poste du Saguenay, au Saguenay–Lac‐Saint‐Jean, accapare une grande portion de ces investissements. Le plus gros chantier d’Hydro-Québec de la dernière décennie, le complexe de la Romaine, a été parachevé en 2022 avec la mise en service du dernier groupe turbine-alternateur en septembre dernier.

Plus de détails suivront.