Airbus prévoit créer 450 nouveaux postes au Québec

Airbus Canada compte créer 500 nouveaux postes à travers le pays, dont une majorité se trouvera au Québec, tandis que l’entreprise tente d’accélérer la cadence de production de l’avion A220 construit à Mirabel, dans les Laurentides.

Au total, la multinationale française a annoncé mercredi qu’elle veut recruter 800 personnes à travers le pays en 2023. De ce nombre, 300 postes viseront à combler un départ à la retraite et 500 seront liés à la création d’un nouveau poste.

L’annonce survient au moment où Airbus tente d’accélérer la cadence de production de l’ancienne CSeries, assemblée à Mirabel et à Mobile en Alabama. Cet objectif est lié à celui d’atteindre la rentabilité « vers la mi-décennie » en produisant 14 appareils par mois.

En 2022, Airbus avait embauché 400 personnes en lien avec le programme de l’A220 à Mirabel, a souligné le président-directeur général d’Airbus Canada, Benoît Schultz, dans un communiqué. À l’automne 2021, la filiale avait indiqué qu’elle voulait recruter 500 personnes sur quelques années pour travailler à son usine de Mirabel, en plus des postes à remplacer. L’employeur a donc atteint 80 % de sa cible, qui n’était pas liée à un échéancier.

Accélérer la production de l’A220

L’entreprise aura besoin d’encore plus de bras dans un contexte de rareté de la main-d’oeuvre et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont retardé l’accélération de la cadence de production de l’A220. À la fin janvier, M. Schultz avait bon espoir d’atteindre ses objectifs et d’être en mesure d’accélérer la production dans les prochains mois.

Airbus Canada a précisé que 700 des 800 postes affichés en 2023 se trouveront au Québec. Ce chiffre comprend 450 nouveaux postes.

Des 800 postes affichés à travers le pays, Airbus Canada veut que le tiers soit alloué aux jeunes professionnels en début de carrière. Elle veut aussi que le tiers de ses embauches et promotions soient destinées à des femmes.

Les plans d’embauche au Canada s’inscrivent dans la stratégie mondiale de l’avionneur français. À la fin janvier, Airbus avait communiqué ses intentions d’embaucher 13 000 personnes en 2023 à travers le monde. Cela représente 7000 nouveaux postes et 6000 remplacements. La société avait précisé qu’au moins les deux tiers de ses embauches auraient lieu en Europe, mais elle n’avait pas encore précisé les cibles pour le Canada.