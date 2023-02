La «taxe carbone» apparaît sur des factures de propane au Québec

Même si le prix fédéral sur le carbone ne s’applique pas au Québec, des clients peuvent voir apparaître cette « taxe » sur leur facture de gaz propane, a révélé un député québécois à Ottawa. Une pratique qui pourrait être trompeuse, prévient l’Office de la protection du consommateur.

« [Sur] ma propre facture de propane, [il] est inscrit clairement que je paie une taxe sur le carbone de 6,2 cents par litre », s’est insurgé le député conservateur Pierre Paul-Hus, brandissant sa propre facture lors de la période de questions, mercredi dernier.

L’élu de la région de Québec souhaitait faire admettre au ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, qu’il avait induit la Chambre des communes en erreur en affirmant que la tarification fédérale sur le carbone ne s’appliquait pas au Québec. Son collègue de Beauce, Richard Lehoux, venait de dire que « la taxe sur le carbone touche clairement le Québec », notamment les agriculteurs qui utilisent du gaz pour le chauffage.

Qui dit vrai ? Sur la facture de Capital Propane, que Le Devoir a pu consulter, on peut effectivement lire qu’une telle « taxe carbone » est facturée au député Pierre Paul-Hus sur le volume de gaz acheté. Cela, même si le Québec utilise plutôt un modèle différent d’échange de crédits carbone achetés sur une bourse commune avec la Californie.

« Il y en a une, une taxe carbone ! » ne dément pas Patrice Breton, vice-président de l’entreprise beauceronne Propane GRG, compagnie mère de Capital Propane.

Le fournisseur explique avoir effectué des calculs compliqués pour estimer ce qu’il paie par le biais du Système québécois de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE), afin de l’appliquer sur la facture du client. C’est ce prix qui apparaît sur ligne particulière, nommée « taxe carbone ».

Un calcul complexe

Expert en achat de combustibles, M. Breton explique au téléphone à quel point il est compliqué pour des entreprises comme la sienne de savoir avec certitude combien il leur en coûtera en crédits compensatoires pour le carbone qui sera émis par la combustion de leur propane, tel que le dicte la loi. De son point de vue, le système de tarification fédéral est en fait beaucoup mieux, puisque plus simple, que le modèle de bourse du carbone choisi par Québec.

« Honnêtement, le système de l’Ontario [où prévaut le prix fédéral], c’est simple : si tu vends à monsieur Tout-le-Monde […], tu lui charges le prix qui est prescrit par le gouvernement et à la fin du mois, tu envoies l’argent au gouvernement, comme la TPS ou la TVQ », compare-t-il.

Puisque la loi l’empêche expressément de révéler toute « stratégie d’enchères » sur la bourse compétitive du carbone, il n’a pas le droit de détailler précisément le calcul derrière le prix affiché du carbone sur son propane (6,2 cents le litre).

De manière générale, des entreprises peuvent décider d’acheter au départ de grandes quantités de crédits lors des enchères, organisées quatre fois par an, et inclure la facture dans leurs prix ; elles peuvent aussi vendre d’abord leur combustible et acheter ensuite des crédits compensatoires, avec le risque d’une perte financière engendrée par un prix plus élevé ou un moins bon taux de change.

La dernière tournée d’enchères s’est terminée mercredi dernier, et le prix de la tonne de carbone sera affiché jeudi 23 février. Lors de la dernière tournée, en novembre, le prix était arrivé à 35,62 dollars canadiens. Les entreprises qui avaient misé moins ont alors dû se rabattre sur le marché secondaire des revendeurs de crédits carbone, explique M. Breton. Ainsi, « ce n’est pas tous les fournisseurs qui ont le même coût et le même prix au Québec », vu la complexité du système.

« Je trouve ça plate un peu dans un sens, parce qu’on dit que la taxe carbone était là pour sauver l’environnement au début, mais finalement, il y a plein d’investisseurs institutionnels qui embarquent là-dedans et viennent jouer [sur le prix] pour essayer de faire du profit avec ça. »

Ce que dit la loi

L’Office de protection du consommateur (OPC) ne s’est pas prononcé sur l’exemple précis de la facture de Capital Propane du député de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles. Règle générale, la loi interdit aux commerçants d’exiger un prix supérieur à celui qui est annoncé.

On précise que les commerçants ont le droit de fournir des détails des différentes composantes de leurs prix, à condition qu’ils affichent toujours la somme totale que le consommateur va débourser, exception faite seulement des taxes de vente du Québec (TVQ) et sur les produits et services du Canada (TPS).

« L’appellation “taxe sur le carbone” qu’on retrouve sur la facture pourrait être trompeuse au sens de l’article 219 [de la Loi sur la protection du consommateur], puisqu’il ne s’agit pas réellement d’une taxe », écrit par ailleurs Charles Tanguay, le porte-parole de l’OPC.

Avocat au Centre québécois du droit de l’environnement, Marc Bishai confirme que ni le régime québécois ni le régime fédéral ne correspond en fait à la définition d’une taxe. La Cour suprême du Canada en est d’ailleurs arrivée à cette conclusion dans son jugement de 2018 qui valide l’approche fédérale de tarification du carbone.

« Les juges majoritaires ont souligné que l’expression “taxe sur le carbone” est souvent utilisée pour décrire la tarification des émissions de carbone. Cependant, ils ont affirmé que cela n’a rien à voir avec le concept de taxation au sens où on l’entend en contexte constitutionnel », peut-on lire dans le résumé du jugement.