Les voyageurs québécois partiront un peu plus loin cette année

La Chaire de tourisme Transat de l’Université du Québec à Montréal a demandé, à la fin de l’automne, aux 70% de Québécois qui ont dormi au moins une nuit loin de leur lit à l’occasion d’un voyage d’agrément au cours des deux dernières années s’ils comptaient récidiver cette année. Au total, 1007 voyageurs québécois ont été sondés du 21 au 25 novembre 2022. Neuf sur dix ont confirmé que c’était bien leur intention, mais que, cette fois, certains d’entre eux en profiteraient pour partir un peu plus loin.

Le Québec restera la destination la plus prisée en 2023 avec 72% de voyageurs, et ce, particulièrement l’été, s’il faut en croire les années précédentes. Un peu moins du quart (23%) prévoyaient aussi aller faire un tour chez les voisins ontariens ou néo-brunswickois et un sur sept (14%) plus loin encore au Canada. Fait remarquable, la proportion de voyageurs qui planifiaient un voyage à l’étranger était en hausse par rapport à l’année dernière, aussi bien à destination des États-Unis (de 19% à 25%) que de l’Europe (de 13% à 15%) ou d’ailleurs dans le monde (20% au lieu de 16%).

Du côté des voyages internationaux, on profitera évidemment de la levée de la plupart des restrictions sanitaires qui étaient liées à la pandémie de COVID-19. Les voyageurs québécois devraient être particulièrement nombreux les prochaines semaines à mettre le cap sur les destinations soleil, plus du quart d’entre eux (27% contre 16% l’an dernier) ayant déjà réservé, en novembre, leurs places dans le Sud (14%) ou comptant le faire (13%). Si l’on se fie à leurs habitudes, dit la Chaire en tourisme, on les retrouvera en grand nombre en Floride, au Mexique et à Cuba.

Vol vers l’étranger et vol de domicile

Plusieurs d’entre eux ont probablement déjà commencé à en parler sur les réseaux sociaux, a rapporté cette semaine la compagnie d’assurances Allstate sur la foi d’un autre sondage réalisé le mois dernier. En effet, près du tiers (31%) des Canadiens qui s’y disent actifs affichent du contenu sur leurs projets de vacances en ligne avant ou pendant leur voyage. Cette proportion grimpe à près de la moitié chez les 18-34 ans (46%) ou ceux qui prévoient partir en vacances durant la semaine de relâche (45%).

«Le fait d’afficher les détails de vos vacances annonce aussi sur la place publique que votre résidence est vide et, dans certains cas, pour combien de temps. Cela peut augmenter le risque d’un cambriolage pendant votre absence», a rappelé la compagnie d’assurances. Mais, à choisir, environ la moitié (46%) des voyageurs qui publient de l’information sur leurs vacances avant ou pendant leur absence disent accorder quand même la priorité à ce partage sur les réseaux sociaux plutôt qu’à la protection de leur résidence.