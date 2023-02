Un nombre record d’investisseurs étrangers pour Montréal en 2022

Montréal a attiré un nombre record d’investisseurs étrangers l’an dernier. Pas moins de 3,58 milliards de dollars répartis dans plus d’une centaine de projets ont été levés en 2022. Et les banlieues de la métropole ne sont pas en reste devant ces résultats.

Montréal International, l’agence de promotion économique du Grand Montréal, a dévoilé lundi matin les résultats de ses efforts pour attirer les investissements étrangers l’an dernier.

Les 102 projets financés à l’international ont créé 8287 emplois au salaire annuel moyen de plus de 88 000 $, indiquent leurs données. La valeur de ces investissements (3,58 milliards de dollars) ne constitue cependant pas un record.

L’an dernier, Montréal International avait enregistré 100 projets d’investissement étranger d’une valeur totale de 3,76 milliards de dollars.

Cet écart s’explique par un « rattrapage » avec l’année pandémique, selon Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International. Quelque 2,2 milliards de dollars avaient été attirés à Montréal en 2020.

Les banlieues attirent

Cette légère diminution est compensée par l’attractivité des banlieues de Montréal. Longueuil, Laval et les couronnes de Montréal ont aussi accueilli un nombre record d’investisseurs étrangers l’an dernier. Un total de 21 projets représentant 755 millions de dollars ont vu le jour en 2022.

Laval, par exemple, a vu ses investissements étrangers bondir de 150 millions de dollars en 2021 à 405 millions en 2022.

Les entreprises du secteur de la santé ont été particulièrement attirantes dans toute la grande région de Montréal, avec un record de 12 projets d’une valeur de 684 millions de dollars, une hausse de 143,76 % par rapport à 2021. L’installation du géant pharmaceutique Moderna à Laval n’y est pas étrangère.

Cette branche de l’économie a attiré 19 % des investissements totaux, tandis que les jeux vidéo suivent en deuxième place, avec 13 % de ces nouveaux financements.

Plus de la moitié des investissements étrangers proviennent des Amériques, alors que la France, la Suisse et le reste de l’Europe et le Moyen-Orient se partagent 42 % des investissements.

Ces données ont été présentées au public lors d’une conférence de presse réunissant Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, ainsi que Stéphane Boyer, maire de Laval.

Vers d’autres records ?

Quelques signes de ralentissement assombrissent les perspectives pour 2023. Les investisseurs prennent plus de temps avant d’aller de l’avant, a reconnu Stéphane Paquet. « Le temps d’incubation est plus long que l’année dernière. […] On sent clairement que les gens sont un peu plus prudents. »

Le maire de Laval a toutefois pointé du doigt le « dynamisme à l’échelle locale ». Les demandes de la part d’investisseurs locaux ont augmenté de 2 ou 3 fois dans les derniers mois. « On s’attend aussi à ce que 2023 soit une année qui bat des records », a-t-il noté.