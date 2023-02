MTY veut freiner les fermetures de restaurant

Le nombre de fermetures est trois fois plus élevé que les ouvertures au Groupe MTY, à un moment où ses franchisés doivent composer avec un environnement d’exploitation difficile dans l’industrie de la restauration.

Malgré l’assouplissement des mesures sanitaires, la société montréalaise a fermé 178 établissements de son réseau de 6788 restaurants au quatrième trimestre, une période qui comprend les mois de septembre, octobre et novembre. Il s’agit d’une modeste amélioration par rapport aux 189 établissements fermés durant la même période l’an dernier.

Les fermetures sont ainsi près de trois fois plus nombreuses que les nouveaux établissements, au nombre de 60, qui ont ouvert leurs portes au quatrième trimestre. « Ce chiffre doit descendre, a reconnu le président-directeur général de MTY, Éric Lefebvre, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. Ce n’est pas un chiffre dont nous sommes fiers, et nous ne nous attendions pas à ce que ça soit si élevé. »

Au Canada, le nombre de fermetures se fixe à 69 pour le quatrième trimestre, un nombre supérieur aux 68 fermetures de l’an dernier.

Le dirigeant a assuré que les équipes de l’entreprise propriétaire de 80 enseignes, notamment Valentine, Thaϊ Express et Sushi Shop, « comprenaient ce qu’elles devaient faire ». « C’est une priorité de porter une attention à nos restaurants en activité. C’est beaucoup plus facile de conserver un restaurant que d’en ouvrir un nouveau. »

L’entreprise n’a pas précisé les raisons des fermetures. Malgré une reprise de la demande associée à l’assouplissement des mesures sanitaires, plusieurs embûches compliquent le travail des gestionnaires de restaurants, notamment la rareté de la main-d’oeuvre, l’inflation alimentaire et l’augmentation des salaires. « Nous parlons plus régulièrement à nos franchisés pour nous informer de leur situation, assure M. Lefebvre. Si nous pouvons les aider à vendre leurs actifs (le restaurant) plutôt que de fermer, c’est une meilleure chose tant pour le franchisé que pour le franchiseur. »

Il a mentionné que l’industrie de la restauration devrait composer avec « une hausse importante » du salaire minimum à certains endroits, notamment au Québec. « Nous ne payons plus le salaire minimum dans nos restaurants, mais ça [une augmentation du salaire minimum] a un effet sur notre structure de salaires. Dans ces cas, nous devrons ajuster légèrement nos prix. »

Résultats du quatrième trimestre

Au quatrième trimestre, MTY a dévoilé un bénéfice net de 7,1 millions, comparativement à 24,9 millions à la même période l’an dernier. L’entreprise a toutefois précisé que cette diminution était attribuable à des transactions liées aux acquisitions et à des opérations hors trésorerie destinées à tenir compte de la perte de valeur des immobilisations corporelles.

M. Lefebvre n’a pas voulu nommer les enseignes qui ont fait l’objet d’une dépréciation. Il a expliqué que l’ajustement comptable s’expliquait par une augmentation du coût du capital liée à la hausse des taux d’intérêt et que les fondamentaux n’étaient pas en cause. « Nous pensons que ces enseignes vont bien et ne sont pas ébranlées, mais nous devons nous conformer aux règles de divulgation, évidemment, et il y a des paramètres que nous devons suivre. »

Les revenus, pour leur part, ont progressé de 65 %, à 242 millions.

MTY a dévoilé un bénéfice dilué par action inférieur aux prévisions des analystes, mais au moins trois analystes estiment que la société a dépassé les attentes en ce qui a trait aux revenus et au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement.

Malgré de bons résultats, l’analyste Derek J. Lessard, de Valeurs mobilières TD, demeure prudent, bien que l’action de MTY ait progressé de 30 % depuis le début de l’année et ait touché un sommet historique. « Nos préoccupations tournent autour de l’inflation, ce qui inclut l’augmentation du salaire minimum, des conséquences de la hausse des taux d’intérêt sur les dépenses des consommateurs ainsi que du nombre élevé de fermetures. »