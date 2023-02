Un gouffre entre les promesses de carboneutralité et la réalité

L’atteinte de la carboneutralité sera difficile, surtout si on la définit comme il faut. Aussi, les entreprises qui la promettent ne doivent pas être crues sur parole. Pas plus que les autres qui font la même promesse d’ailleurs.

Le bilan est accablant. Pour une deuxième année consécutive, les groupes de recherche NewClimate Institute et Carbon Market Watch ont regardé en détail les plans de réduction de gaz à effet de serre (GES) de 24 entreprises censées compter parmi les « plus grands chefs de file en matière climatique ». Conclusion : leurs promesses de carboneutralité sont loin d’être aussi claires qu’il y paraît — pour ne pas dire trompeuses — en plus d’être très mal parties pour se réaliser, a-t-on rapporté lundi.

Les entreprises en question sont les trois plus grosses au monde de huit grands secteurs économiques à s’être ralliées à « Objectif zéro », une campagne de l’Organisation des Nations unies où d’autres acteurs que les pays s’engagent à atteindre la carboneutralité pour 2050 et où le nombre d’entreprises participantes a bondi de 3000 à 9000 en un an. Les secteurs représentés vont de l’automobile à l’électronique, en passant par l’agriculture et l’alimentation, l’industrie lourde et la mode. Ensemble, les 24 multinationales étudiées avaient un chiffre d’affaires de 3160 milliards $US en 2021 et comptaient pour environ 4 % des émissions mondiales de GES.

Lorsqu’on regarde leur plan de match de plus près, nos grands champions de la lutte contre le réchauffement climatique arriveront au mieux avec une réduction médiane de leurs GES de 21 % de 2019 à 2030, soit la moitié de ce qu’il faudrait pour être sur la trajectoire d’une hausse maximale de la température de +1,5 °C. Et loin de l’objectif fixé, leurs émissions totales n’auront diminué que d’un peu plus du tiers (-36 %) lorsqu’ils promettent qu’ils auront atteint la carboneutralité en 2040 ou en 2050.

Compter comme il faut

Ce « gouffre » entre les promesses des entreprises et la réalité tient notamment à une vision bien trop étroite de leurs émissions de GES, où la multinationale ne tient compte que de ses propres activités de production (périmètre 1) ou des sources d’énergie qu’elle utilise (périmètre 2), en choisissant d’ignorer ou de sous-estimer la pollution de ses fournisseurs ou de ses clients tout au long du cycle de vie de ses produits (périmètre 3).

Plus de 90 % de l’empreinte carbone des entreprises étudiées se trouvent justement en amont ou en aval de leurs activités de production, observaient les auteurs du rapport de cette semaine. Et comment, par exemple, une compagnie pétrolière ou un constructeur automobile pourraient-ils sérieusement promettre d’atteindre la carboneutralité sans tenir compte de l’impact qu’auront leurs produits sur le réchauffement climatique, demandaient-ils.

Une autre raison de l’écart entre les promesses et la réalité est que les cibles de réduction des entreprises s’appuient souvent lourdement sur des mécanismes de compensation, comme la plantation d’arbres, le financement de projets verts à l’étranger et le recours à des technologies de captage et de stockage du carbone. Mais ce genre de jokers est à invoquer avec parcimonie parce qu’on leur attribue souvent plus de pouvoirs qu’ils n’en ont réellement, disent les experts. À tel point qu’on ne devrait généralement pas compter sur eux pour faire plus de 5 % à 10 % du chemin vers la carboneutralité.

Tout bien compté, les « chefs de file climatiques » Samsung (-20 % de GES), Walmart (-9 %) ou Carrefour (-1 %) seront ainsi encore très loin du but en 2050. Les géants de la techno Amazon (-16 %), Google (-37 %), Microsoft (-38 %) et Apple (-63 %), de leur côté, devraient avoir plus ou moins fait un bout du chemin en 2030, mais après, on ne peut rien affirmer. Quant à Volkswagen, Pepsi, ArcelorMittal ou American Airlines, il n’y a rien de suffisamment solide à tirer de leurs plans de réduction de GES.

21 % C’est le pourcentage de réduction médiane des GES de nos champions de la lutte contre le réchauffement climatique, de 2019 à 2030.

D’autres devraient faire beaucoup mieux, heureusement. C’est le cas notamment du constructeur automobile Stellantis (-90 %), de l’allemande Thyssenkrupp (-89 %), du détaillant de vêtements H&M (-90 % pour 2040), du transporteur maritime Maersk (-91 % pour 2040). Leur secret ? Une analyse plus rigoureuse de leurs activités. De l’aide également à leurs fournisseurs pour qu’ils réduisent, eux aussi, leur empreinte climatique. Mais l’audace (ou l’imprudence) aussi de compter sur de nouvelles technologies qui restent à venir.

Jeter un froid

Le rapport de cette semaine n’a pas manqué de créer un certain froid avec d’autres organismes de recherche ou de certification censés faire le même travail, mais moins sévères dans leur jugement à l’égard des promesses de réduction de GES des entreprises. Ces efforts ne sont pas parfaits, mais ils vont quand même dans la bonne direction. Et puis, tout le monde fait de son mieux pour suivre l’évolution rapide de la science, des normes et les guides des bonnes pratiques en la matière, se sont notamment défendu les personnes derrière la Science Based Targets initiative (SBTi), un projet appuyé entre autres par les Nations unies et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Il est vrai que les normes internationales sont en train de se resserrer, ont admis les auteurs du rapport. Mais il est vrai aussi que si les entreprises s’engagent aujourd’hui à réduire leur empreinte carbone, ce n’est pas par grandeur d’âme, mais parce qu’elles sentent de plus en plus de pression de la part de leurs actionnaires et des consommateurs. Et qu’elles préfèrent y aller de mesures volontaires plutôt que de voir les gouvernements leur imposer des règles environnementales plus contraignantes.

À l’évidence, cela ne suffira pas. Les gouvernements devront mettre en place les mesures nécessaires pour accélérer le pas, disent les auteurs du Corporate Climate Responsibility Monitor 2023. Cela rendra aussi la concurrence plus équitable entre les entreprises qui ont commencé à bouger et celles qui se traînent les pieds.

Mais il n’y a pas que les entreprises dont les efforts de réduction de l’empreinte climatique sont à géométrie variable et s’avèrent nettement insuffisants. Il y a les pays et leur gouvernement aussi.

Dans un rapport attendu sur les nouvelles normes internationales qui devraient être appliquées pour mettre un terme à « l’écoblanchiment » auquel s’adonnent trop d’entreprises, la présidente d’un comité spécial d’experts des Nations unies avait, par exemple, cet automne, cette première recommandation. « On ne peut pas se dire pour la carboneutralité tout en continuant de construire ou d’investir dans de nouvelles sources d’énergie fossile. Le charbon, le pétrole et le gaz représentent plus de 75 % des émissions mondiales de GES. La carboneutralité est totalement incompatible avec l’investissement dans les énergies fossiles. » Son nom, Catherine McKenna, ancienne ministre (de l’Environnement) du Canada, l’un de ces pays, justement, qui a du mal actuellement à réconcilier ses promesses et ses actions.