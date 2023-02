Cinq organisations touristiques qui se distinguent

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

Développement durable, solutions originales contre la pénurie de main-d’oeuvre, innovations… Plusieurs établissements et organisations touristiques se sont distingués en remportant des prix remis par leur industrie. Coup d’oeil sur cinq d’entre eux.

Le prix Hôtelier de l’année AHQ-AQS au Manoir d’Youville

C’est en novembre dernier que le lieu d’hébergement situé à Châteauguay a été primé durant le gala de l’Association Hôtellerie du Québec et de l’Association québécoise des spas. L’hôtel a ainsi raflé le prix de l’établissement hôtelier de l’année pour 2021-2022.

Le Manoir d’Youville s’est distingué en raison de ses efforts en développement durable et de ses façons innovantes de recruter. L’hôtel a notamment banni les pailles de plastique pour les remplacer par des pâtes alimentaires. L’équipe réduit également son empreinte écologique en cultivant ses propres légumes dans son jardin, détaille Véronyque Tremblay, p.-d.g. de l’Association Hôtellerie du Québec.

En matière de solutions pour pallier la pénurie d’employés, l’établissement a décidé d’intégrer des personnes autistes au sein de son personnel, en plus de réformer les salaires et de valoriser les travailleurs avant d’en assurer la rétention. « En novembre dernier, ils disaient qu’ils n’avaient pas de problème de main-d’oeuvre. Alors, leurs mesures portent leurs fruits », observe Mme Tremblay.

Le prix Excellence tourisme en communication marketing — Réseau de l’AITQ à Tourisme Côte-Nord

À la suite de la crise sanitaire, Tourisme Côte-Nord a mené une offensive qui a trouvé une résonance auprès des consommateurs, estime Martin Soucy, p.-d.g. de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ). L’organisme a dévoilé ses lauréats en octobre 2022 au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).

Tourisme Côte-Nord s’est démarqué par sa campagne « Il y a une Côte-Nord pour chacun de nous », avec une intégration à l’émission Ça finit bien la semaine, à TVA. « Ils avaient une porte-parole assez incroyable, Julie Bélanger, qui est capable d’en parler avec coeur », décrit M. Soucy au sujet de l’animatrice de télévision qui a grandi à Port-Cartier.

« Dans une campagne de marketing, souvent, on va faire rêver. Mais, par la suite, c’est de mettre en valeur plusieurs attraits pour offrir de multiples occasions de bonheur à un touriste qui est déjà sur place », dit le p.-d.g. au sujet de ce qui a amené Tourisme Côte-Nord à se démarquer. « Ils sont capables de mettre en valeur le fait que les gens travaillent ensemble et d’inspirer d’autres entrepreneurs par leurs bonnes pratiques », poursuit-il.

Le prix Excellence tourisme en innovation et développement de l’offre — Réseau de l’AITQ à Tourisme Montérégie et Tourisme Cantons-de-l’Est

Les deux organismes ont été primés en raison de leur collaboration pour faire rayonner les attraits de leurs régions. « Ce qui est fabuleux, c’est de voir coopérer deux associations touristiques qui sont normalement en compétition. Elles ont compris qu’en s’alliant, elles pouvaient être plus fortes », résume M. Soucy.

Ainsi, elles ont misé sur Véloroute Gourmande, longue de 235 kilomètres et qui relie Montréal à Sherbrooke en passant par les deux régions. « Dans un congrès, il y a souvent un segment avant l’activité, et un autre après. On sait comment le vélo est populaire aujourd’hui. Vous avez un des plus beaux circuits cyclables. Ils ont été capables de bien le mettre en valeur », poursuit M. Soucy.

Le prix Excellence tourisme en tourisme responsable et durable de l’AITQ à Contact Nature pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Sa démarche verte a valu à l’équipe de Contact Nature le prix en tourisme responsable et durable. L’entreprise a créé un système de suivi de 15 indicateurs et une stratégie de financement pour préserver les milieux naturels.

« Dans l’industrie, en ce moment, on est vraiment sur un virage pour positionner le Québec comme une destination modèle en développement durable pour les Amériques », explique M. Soucy.

Contact Nature s’est notamment engagé à mettre sur pied des activités du tourisme qui considèrent les effets économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs. L’entreprise veut aussi contribuer à la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité et respecter l’authenticité socioculturelle des communautés d’ailleurs.

Le prix Excellence tourisme en tourisme responsable et durable — Réseau de l’AITQ à Tourisme Îles de la Madeleine

En accordant ce prix à Tourisme Îles de la Madeleine, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec a tenu à souligner son côté précurseur en matière de développement durable.

Ainsi, l’organisme touristique a consulté l’ensemble des partenaires et de la population locale dans sa stratégie. « Il faut nécessairement que la communauté soit impliquée et veuille accueillir [les visiteurs]. L’association touristique, avec l’ensemble des partenaires, s’est vraiment donné un plan concret pour développer la destination dans les principes du développement durable », détaille M. Soucy au sujet de la démarche qui contient près de 40 recommandations.

« Ils ont été des précurseurs en développement durable avant même la pandémie. Et ils inspirent leurs collègues d’autres destinations. On a donc voulu reconnaître cet élément », ajoute M. Soucy. « C’est comme ça qu’on peut amener l’industrie à se dépasser. Le tourisme de demain ne sera pas comme celui d’avant. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.