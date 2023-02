Réunions en territoire autochtone

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

De Wendake à Sept-Îles, en passant par Kuujjuaq, tour d’horizon des établissements situés sur des terres appartenant aux Premières Nations et qui offrent des espaces consacrés au travail et à la découverte de la culture autochtone.

Hôtel-Musée Premières Nations à Wendake

L’établissement classé 4 étoiles de la nation huronne-wendate est particulièrement attentif à sa clientèle d’affaires. Celle-ci peut séjourner dans l’une de ses 55 chambres et suites et bénéficie notamment de 14 espaces de réunions, d’une salle de conférence et d’une salle de bal de 2100 p2 divisible en trois ateliers. En outre, un équipement technologique de pointe est disponible en formule « clé en main » comprenant, entre autres, une captation audio avancée et des toiles de projection intégrées de grande dimension pour des visioconférences réussies.

Le plus : son restaurant La Traite, qui propose une cuisine fidèle aux traditions des Premiers Peuples, un musée sur place et la possibilité de prévoir des activités de team building sur mesure.

Auberge Capissisit Lodge à Oujé-Bougoumou

Située en territoire cri, l’auberge Capissisit Lodge accueille sa clientèle depuis 1994. Elle met ainsi à sa disposition 24 chambres et suites de conception écologique et peut recevoir quelque 250 travailleurs en déplacement dans ses deux salles équipées des technologies nécessaires aux conférences et aux groupes de travail. Côté assiette, les visiteurs peuvent manger sur place dans un restaurant fraîchement rénové d’une capacité de 90 couverts.

Le plus : une vue imprenable sur le lac Opémiska, qui signifie « difficile à pagayer » en cri, tout au long de l’année.

Quality Inn Uashat à Sept-Îles

La communauté innue de Uashat héberge une clientèle touristique et d’affaires dans ce récent hôtel d’une soixantaine de chambres modernes et confortables qui disposent toutes d’un bureau. L’établissement est par ailleurs doté de plusieurs espaces de réunion, de conférence et de banquet modulables pour s’adapter à différents besoins.

Le plus : la mise en valeur de la culture autochtone sur place avec des artefacts et des lithographies d’artistes innus, dont Ernest Dominique, et sa localisation privilégiée à deux pas du Musée Shaputuan.

Auberge Mistissini à Mistissini

Lovée sur les rives du lac Mistassini, cette auberge propose une vingtaine de chambres qui offrent toutes une vue sur la plus grande étendue d’eau fraîche du Québec. Sur place, la clientèle d’affaires jouit toute l’année d’une salle de réunion avec un accès Internet et des équipements audiovisuels. Implanté au coeur de la communauté crie, l’établissement accueille en ses murs un musée consacré à cette Première Nation, ainsi qu’un bureau de renseignements touristiques.

Le plus : un restaurant de 85 places qui sert une gastronomie autochtone et continentale.

Host Hotel à Kahnawake

Établi au sein de la communauté mohawk de Kahnawake, le petit et moderne Host Hotel accueille ses clients dans l’une de ses quinze chambres et deux suites entièrement équipées. Les professionnels en déplacement peuvent par exemple profiter d’une salle de conférence complète sur place.

Le plus : Host Hotel est accessible depuis Montréal par le pont Mercier et par l’autoroute 30 en une quinzaine de minutes depuis le centre-ville.

Nuna Golf à Kuujjuaq

S’il ne s’agit pas d’un hôtel, le Nuna Golf séduit parce qu’il offre en location des salles de réunion à sa clientèle d’affaires. On retrouve derrière les fourneaux et le comptoir de ce pub et grill une famille native du Nunavik qui propose des classiques sur le pouce, comme des pizzas, des nachos, ainsi qu’une expérience de golf en intérieur.

Le plus : durant la douce saison estivale, le Nuna Golf fait fumer son barbecue dans un environnement extérieur festif.

Rodeway Inn à Pikogan

Direction la réserve autochtone de la Première Nation algonquine Abitibiwinni, et précisément son hôtel qui subit actuellement une cure de jouvence. La fin des travaux est prévue en début d’année prochaine avec une augmentation considérable du nombre de chambres (une soixantaine) et la création et l’amélioration d’installations, comme un espace pour le petit-déjeuner, une piscine, un gymnase intérieur ainsi que des salles de réunion. En attendant ces dernières, les professionnels de passage dans la région bénéficient du confort nécessaire et du calme de leur logement.

Le plus : des chambres lumineuses, spacieuses et modernes offertes à des tarifs préférentiels pour le tourisme d’affaires.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.