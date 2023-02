Accompagner la relève

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

Alors que le secteur du tourisme reprend du poil de la bête au Québec, la relève professionnelle a besoin de soutien. L’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ) est désormais aux commandes de la fondation Alliance pour la relève (FAR), dont l’objectif est de valoriser et d’accompagner les jeunes dans le développement de leur carrière.

L’AITQ, qui représente plus de 10 000 entreprises et une cinquantaine d’associations touristiques régionales et sectorielles, est la plus importante fédération provinciale d’affaires spécialisée en tourisme du Canada. Des consultations menées auprès de l’industrie et de la relève afin de mieux comprendre les nouvelles réalités et les nouveaux besoins ont révélé un désir de renforcer les expertises et un certain esprit de communauté. Une demande claire pour un meilleur suivi lors de l’entrée sur le marché du travail a été formulée.

« On s’est rendu compte qu’une fois sortis de l’école, [les jeunes travailleurs] sont souvent laissés à eux-mêmes, souligne Martin Soucy, président-directeur général de l’AITQ et de la fondation. Le facteur de l’accompagnement est donc fondamental pour nous. » Devant ce constat, la FAR, nouvelle version de la Fondation québécoise pour la relève en tourisme, poursuit trois objectifs : souligner l’excellence scolaire, soutenir le développement professionnel et intégrer des jeunes actifs dans l’industrie durant les cinq années qui suivent leur diplomation.

Des bourses totalisant 100 000 $ sur trois ans seront remises pour souligner les meilleurs parcours scolaires, mais aussi pour aider les jeunes qui souhaitent bénéficier de conseils professionnels pour lancer une entreprise ou un projet particulier. De plus, des groupes de codéveloppement seront mis sur pied pour susciter des échanges entre des jeunes et des mentors, c’est-à-dire des professionnels bien implantés dans l’industrie.

Perspectives

La reprise des rênes de la FAR s’est décidée dès 2019, aux portes de la pandémie. « On a dû mettre le projet en veilleuse pour gérer la crise avec l’ensemble de l’industrie, raconte Martin Soucy. Ç’a été compliqué pour tous les métiers du tourisme. » L’incertitude ambiante a notamment eu un effet sur les inscriptions collégiales et universitaires, avec une baisse marquée dans les programmes en tourisme.

« On ne veut pas intervenir pour polliniser la jeunesse et lui dire d’étudier en tourisme. On souhaite d’abord et avant tout reconnaître le parcours des jeunes et leur implication », indique Martin Soucy. L’AITQ ne prétend pas non plus qu’elle réglera la pénurie de main-d’oeuvre, mais elle est déterminée à s’assurer que le secteur est attrayant et que la relève a envie de s’engager à long terme dans le développement des villes et des régions du Québec.

Les chiffres sont encourageants. À titre d’exemple, le taux d’occupation moyen des hôtels de Québec n’a pas encore rattrapé son niveau de 2019, mais il est reparti à la hausse en 2022. Il était de 84,8 % l’été dernier, contre 60,5 % en 2021 et 43,1 % en 2020, selon les données compilées par l’organisme Destination Québec cité. Selon le Réseau de veille en tourisme, qui sonde un échantillon d’entrepreneurs québécois sur une base trimestrielle, 53 % des organisations ont jugé leur chiffre d’affaires en hausse en 2022 par rapport à 2021. Une perspective réjouissante pour l’avenir et les carrières dans ce domaine.

Tourisme de valeurs

Les activités de la FAR permettront d’appréhender les évolutions récentes comme l’émergence d’un tourisme de valeurs, axé sur le développement durable, le respect des populations locales et la solidarité entre les établissements d’accueil. M. Soucy s’enthousiasme devant le succès d’événements locaux, comme le Festival des champignons forestiers du Kamouraska et le Mois du champignon. Le « voyage lent » semble aussi avoir la cote. « Les gens veulent voyager moins souvent, mais plus longtemps, souligne-t-il. Aller au café du coin, c’est le fun, mais s’y rendre deux ou trois fois, c’est encore mieux pour s’imprégner des lieux. »

La relève est tout à fait prête à ce tournant, selon M. Soucy, qui entrevoit un retour des jeunes vers des espaces moins urbanisés et plus naturels. Parallèlement, cette génération est très ancrée dans le numérique, un aspect désormais incontournable dans le secteur du tourisme.

« C’est une industrie unique qui se distingue mondialement. On est là pour les régions, pour l’économie du Québec et pour faire du bien aux gens, conclut le passionné. Quel beau métier ! » Voilà qui donne envie de partir découvrir l’immensité du territoire et les trésors de la Belle Province.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.