Le tourisme québécois de plus en plus vert

La certification d’évaluation environnementale Clé verte et l’Association Hôtellerie du Québec (AHQ) viennent de nouer un partenariat ambitieux. Grâce à un programme de formation et à un plan d’action concret, leur objectif commun est de certifier tous les hébergements à travers la province d’ici trois ans.

« C’est le premier programme du genre au Canada, et le Québec est un véritable chef de file, lance Rebecca Bartlett-Jones, responsable du développement commercial pour Clé verte, label écologique international présent dans plusieurs pays. Ensuite, nous espérons que les autres provinces et territoires emboîteront le pas. »

Les membres de l’AHQ seront incités à suivre un plan d’action axé sur la diminution de leur empreinte carbone et sur l’économie circulaire. Autrement dit, ils devront réutiliser, recycler et surcycler, c’est-à-dire transformer des matériaux récupérés en produits de qualité supérieure, afin de réduire la quantité de déchets. Des efforts pourront également être faits en matière d’approvisionnement responsable des produits alimentaires et des produits d’hygiènes, comme le vrac et le local. Éviter le gaspillage, éliminer les produits à usage unique ou encore installer des d’équipements plus efficaces et moins énergivores constituent autant de bonnes pratiques.

Des séminaires, des fiches-conseils et d’autres outils leur permettront de s’améliorer, et un comité vert devra être implanté dans chaque division. « Par exemple, dans un service d’entretien ménager, nous suggérons de laver les serviettes tous les deux jours plutôt que quotidiennement, illustre Rebecca Bartlett-Jones. Nous fournissons de la documentation pour qu’il soit facile d’expliquer aux clients l’importance de ce type de mesure. »

Si un hébergement souhaite changer ses ampoules classiques pour des ampoule à DEL, dont l’impact écologique est moindre, Clé verte le guide vers un fournisseur capable d’évaluer la quantité d’énergie économisée grâce à cette mesure. « Nous avons de nombreux mécanismes pour les aider », ajoute Mme Bartlett-Jones.

Demande croissante

D’autres certifications existent, mais Clé verte est apparue comme le meilleur choix selon l’AHQ, car elle est conçue par et pour les hôteliers. Elle est également reconnue par le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC), qui établit les standards pour le développement durable pour les professionnels du secteur et les gouvernements. Une nouvelle version du label intègre désormais les 17 objectifs de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Des notions environnementales, mais aussi sociales et économiques sont à prendre en compte dans la gouvernance, la gestion des ressources humaines et les répercussions sur la collectivité locale, entre autres. Cela implique, par exemple, de veiller à l’équité salariale, à l’inclusion ou bien à la mise en valeur des créations d’artistes locaux.

« En plus de répondre au besoin croissant des clients qui sont à la recherche d’hébergement durable lors de leur séjour, une certification permet de structurer la mise en place d’une démarche de développement durable et de mettre en valeur les bonnes pratiques de l’établissement », estime Véronyque Tremblay, présidente et directrice générale de l’AHQ.

Les initiatives durables sont déjà légion en hôtellerie, selon la p.-d.g. de l’AHQ, qui évoque les ruches installées sur le toit du Château Laurier et la mise en place d’un système de gestion des eaux usées traitées par des roseaux épurateurs au Baluchon, établissement situé à Saint-Paulin, en Mauricie. L’Hôtel du Vieux-Québec, dont deux toitures sont végétalisées, est un autre exemple inspirant. « Il n’utilise aucun pesticide, que des coccinelles, fabrique son compost pour faire pousser ses légumes utilisés en cuisine, et il est également équipé d’un panneau solaire pour alimenter les éclairages à DEL d’un des étages », précise-t-elle.

Véronyque Tremblay observe que les hôteliers ouvrent un nouveau chapitre vers la durabilité. Après les deux années de pandémie, elle estime qu’il est important de les soutenir, de les épauler et de les mettre en valeur.

Sept étapes Tourisme durable Québec (TDQ) a lancé l’an dernier un nouvel outil en collaboration avec Destination Québec cité afin de faciliter la transition durable des entreprises touristiques. Ce guide, conçu comme un parcours en sept étapes, aide à déterminer les méthodes les plus efficaces et les actions à entreprendre pour devenir réellement durable. On y trouve des exemples de bonnes pratiques, de sources de financement, des certifications recommandées ou encore des références documentaires. « Investir en durabilité dans les prochains mois et les prochaines années conférera aux entreprises touristiques engagées un avantage certain à l’égard des clientèles les plus sensibles aux enjeux environnementaux, a indiqué par voie de communiqué Jean-Michel Perron, créateur du parcours et secrétairetrésorier de TDQ. Cela permettra aussi d’attirer les nouvelles générations de travailleur(se)s en tourisme, lesquelles recherchent des employeurs écologiquement et socialement responsables. » Le guide s’adresse autant aux organisations « débutantes » qu’à celles ayant déjà engagé un processus vers la durabilité. Pour y accéder, les entreprises doivent devenir membres de Tourisme durable Québec.

