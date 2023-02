Un répertoire de solutions innovantes pour le tourisme

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

Pour faire face à la concurrence internationale, l’industrie touristique québécoise se doit d’innover. Afin d’aider les acteurs du milieu à répondre à leurs besoins en matière d’innovation, le MT Lab propose depuis peu un nouveau répertoire de solutions innovantes consacré au secteur, le premier du genre en Amérique du Nord.

« On s’est demandé comment favoriser l’innovation en tourisme, et quels étaient les besoins de cette industrie, indique Martin Lessard, directeur du MT Lab. Notre définition de l’innovation est très pragmatique : pour nous, c’est quelque chose qui permet d’améliorer un produit ou une activité, dans un secteur ou dans un lieu particulier. Si une solution figure dans notre répertoire, c’est parce qu’on sait qu’elle n’existait pas encore au Québec dans le domaine du tourisme. Les solutions qui font partie du répertoire fonctionnent, et elles sont accessibles et applicables immédiatement. »

En 2023, l’industrie touristique ne peut plus se contenter d’ouvrir une attraction et d’attendre que les visiteurs se pointent. Elle doit les comprendre, les attirer, les fidéliser et répondre à leurs attentes toujours plus élevées, avec des services adaptés à notre époque.

« Les besoins de l’industrie varient d’année en année, mais ce qui revient le plus souvent comme demande, c’est la gestion des données, dit Martin Lessard.Les entreprises sont toujours preneuses de solutions dans ce domaine. Celles qui facilitent l’accueil sont également très populaires, de même que les solutions en matière de ressources humaines, du recrutement à la rétention des employés. C’est l’enjeu numéro un en ce moment. »

Mais si l’industrie touristique peut innover dans une foule de domaines, le choix d’un produit ou d’un service parmi l’offre présente sur le marché n’est pas toujours évident.

« Pour un acteur du secteur touristique, il peut être stressant de choisir, car il n’a pas nécessairement les connaissances lui permettant d’évaluer les options disponibles. Notre répertoire lui permet de débusquer des solutions qui ont été triées et dont la pertinence a été validée au préalable par le MT Lab. »

En plus d’avoir fait de l’innovation en tourisme une spécialité, le MT Lab connaît l’écosystème d’innovation des autres incubateurs québécois. « Nous sommes donc en mesure de prendre une innovation qui a été développée dans un autre incubateur pour la proposer au secteur touristique », ajoute Martin Lessard.

Jeunes entreprises innovantes

Les solutions très variées intégrées au répertoire proviennent de jeunes entreprises qui ont fait partie des cohortes passées du MT Lab depuis 2017. On y retrouve aussi bien des technologies de pointe que des entreprises de consultation.

Du côté des technologies, le répertoire inclut notamment Piecemeal, une plateforme de gestion pour restaurants et services alimentaires ; Ottomata, qui propose une installation interactive immersive sans casque, ou Miloguide, une application mobile pour voyageurs facilitant la découverte d’expériences locales.

En cette ère de pénurie et de roulement élevé de main-d’oeuvre, une entreprise retient l’attention : Merinio, logiciel qui permet la gestion du calendrier, des horaires et des listes d’employés, en automatisant les appels, le tout en respectant les règles syndicales. Dans le secteur touristique, l’entreprise compte La Ronde parmi ses clients.

Du côté des services-conseils, les propositions sont également très variées. Par exemple, Héralys talents et immigrants se spécialise dans l’implantation de la diversité au sein des entreprises. « Ils font de l’accompagnement en diversité et inclusion et proposent une manière de comprendre et d’attirer des immigrants pour travailler en tourisme en région, dit Martin Lessard. C’est une solution pour une organisation qui aurait un problème de recrutement. On a, à Montréal, des gens venus d’ailleurs qui ne vont pas travailler en région, qui n’osent pas. Héralys les aide à trouver leurs repères en région et à expliquer leurs besoins aux employeurs. »

Le MT Lab compte ajouter d’autres entreprises à sa liste, qui pourrait en compter jusqu’à 75 d’ici la fin de l’année. « Depuis que le MT Lab existe, nous avons fait entrer 100 jeunes entreprises dans l’écosystème touristique, dit Martin Lessard. C’est notre rôle de les aider à rencontrer de potentiels partenaires. Ce n’est pas notre premier catalogue, car au début de la pandémie, nous en avions fait un pour répertorier des solutions immédiates dans les circonstances de la COVID-19. Maintenant que la crise est presque passée, ce nouveau répertoire, qui est financé par le ministère du Tourisme, est appelé à être permanent. »

