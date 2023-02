Les tendances sous la loupe

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

« L’industrie touristique va devoir s’adapter au fait que le tourisme d’affaires ne reviendra plus aux niveaux prépandémiques », affirme Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, qui vient de publier son très attendu Cahier tendances 2023.

Selon le chercheur qui a dirigé la publication du Cahier, cette transformation s’explique par le développement foudroyant de la visioconférence. Les grands employeurs et les multinationales y ont vu leur profit et réduisent les déplacements du personnel au nécessaire.

Cette tendance présente un danger et une occasion pour l’industrie touristique québécoise. Les voyageurs d’affaires dépensent beaucoup plus que les touristes d’agrément, et ils se déplacent de manière acyclique, c’est-à-dire en dehors des périodes de pointe. Leur diminution permanente pourrait bouleverser toute l’industrie.

L’occasion à saisir s’appelle « hybridation » : les voyageurs d’affaires combinent de plus en plus leur déplacement d’affaires à l’agrément. Et inversement, ceux qui sont en vacances vont prolonger leur séjour pour télétravailler dans un lieu charmant. « La grande maxime de notre temps, qui résumerait une grosse part de notre cahier, c’est “joindre l’agréable à l’utile”, explique-t-il. La tendance est mondiale et affecte profondément les habitudes de voyages. Il faut pouvoir en profiter. »

Les cinq tendances

L’hybridation n’est que l’une des cinq tendances profondes repérées par le Cahier tendances 2023, et dévoilées lors de la conférence annuelle de la Chaire, fin janvier.

Les quatre autres sont l’expérimentation (la volonté d’essayer du neuf), la synergie (la collaboration entre les organisations), la connexion (avec la nature, la culture, au milieu, à soi-même) et la responsabilisation (autour du développement durable).

Chacune de ces tendances est décrite par le menu dans les 85 pages du document. L’hybridation signifie que les touristes d’affaires vont se déplacer avec leur conjoint, voire leurs enfants, pour profiter de la destination. « Ça ouvre toutes sortes d’occasions nouvelles, mais ça crée des attentes additionnelles, comme la qualité et la sécurité de l’accès à Internet, qui devient une condition essentielle. »

Les balbutiements du métavers sont un bon exemple de la tendance à l’expérimentation. « Les amateurs de jeux vidéo sont familiers avec ces univers virtuels immersifs, et cela reste encore expérimental ailleurs. Mais le métavers offre des perspectives dans la vente de congrès en permettant aux organisateurs de visualiser une destination. »

Le Cahier tendances 2023, qui en est à sa troisième édition annuelle, se fonde sur l’analyse de plus de 750 sources étrangères, à laquelle on ajoute un sondage exclusif mené auprès de 1000 répondants québécois.

Le sondage permet de quantifier des observations de nature qualitative. Les auteurs du cahier ont, par exemple, détecté la tendance Connexion, qui peut se résumer à la quête du bien-être. Or, le sondage le confirme : 62 % des touristes québécois estiment que le voyage est important pour leur santé mentale. Cela indique une tendance forte.

Et, si la tendance Responsabilisation en matière de développement durable est très appuyée dans le monde, les touristes québécois sondés disent autre chose. Selon le sondage, à peine 22 % des répondants se disent prêts à choisir un hébergement ou une activité en fonction de ce critère et seulement 10 % accepteraient de payer plus pour compenser les émissions de gaz à effet de serre dans leur déplacement. Un travail, qui est, en toute évidence, encore à faire.

Destination Québec

Créée il y a 30 ans pour exercer une veille en matière de tendance touristique, la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM s’est donné pour mission de favoriser l’essor du tourisme québécois au Québec. « Ce qui nous intéresse, ce n’est pas le tourisme dans le Sud, ni d’attirer les étrangers chez nous, mais le tourisme québécois au Québec. L’idée est de créer une effervescence, une demande québécoise pour des idées québécoises, qui va attirer les touristes étrangers. »

Depuis que la France a fermé en 2021 sa plateforme Veille info tourisme, qui n’a pas été remplacée, la chaire est unique en son genre dans la francophonie. « Une grosse partie de nos lecteurs sont français, belges, suisses, maghrébins. »

Elle profite d’un financement soutenu de Développement économique Canada pour les régions du Québec et du ministère du Tourisme. « Pour créer un centre de veille comme le nôtre, ça prend un investissement patient et des bailleurs de fonds qui veulent autre chose que des indicateurs. »

La Chaire s’est bâtie selon un modèle unique en son genre, selon le chercheur. Elle s’appuie sur des professionnels de recherche auxquels se greffent des chercheurs (plutôt que l’inverse, qui est le modèle habituel). « C’est ainsi parce qu’une veille mondiale de qualité, ça ne se fait pas avec une personne. »

Marc-Antoine Vachon insiste sur le fait que la Chaire ne vise pas à formuler de nouveaux concepts touristiques. « Notre travail est d’identifier les tendances existantes, parfois très nouvelles, d’évaluer leur importance et de voir comment elles sont applicables au Québec. L’enjeu est de bien l’interpréter pour la rendre utile aux PME, aux associations touristiques régionales, au gouvernement. »

