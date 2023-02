Des perspectives encourageantes pour l'industrie

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

C’est avec optimisme que Gilber Paquette, directeur général de Tourisme d’affaires Québec (TDAQ), entrevoit l’année 2023. Après un très bon cru 2022 malgré une reprise tardive, les indicateurs sont au vert pour l’industrie, portée par une très forte demande.

Les chiffres et les tendances de l’année écoulée seront connus au terme d’une étude qui sera menée à partir du 22 février par la société de sondages Léger et dont les résultats seront dévoilés en avril. « Mais nous savons que plusieurs régions du Québec ont totalement récupéré les volumes de 2019, qui était pourtant une année record en tourisme d’affaires. Certains hôteliers dans les Cantons-de-l’Est, les Laurentides et le Bas-Saint-Laurent m’ont même affirmé avoir connu une année record en 2022 », se réjouit Gilber Paquette.

Pour continuer à collecter des données sur le secteur, TDAQ a annoncé en novembre la création de l’Observatoire en tourisme d’affaires. « Ce sera un lieu de convergence, sur notre site Internet, de toutes les données dont nous disposons, car l’industrie était jusqu’ici mal documentée », explique Gilber Paquette. Cette bibliothèque virtuelle sera alimentée en partie grâce à une entente conclue avec le Réseau de veille en tourisme de la Chaire de tourisme Transat.

Tous les événements reportés ou annulés pendant la pandémie ont généré une affluence de demandes depuis que les masques sont tombés, en mai 2022, indique Gilber Paquette. La disponibilité des espaces est désormais devenue le principal défi. « C’est un casse-tête de trouver une salle libre à la date de son choix », dit celui qui observe que les saisons se sont décalées, et même étirées.

Traditionnellement, la période idéale pour le tourisme d’affaires se situait d’avril à juin et de septembre à novembre, mais faute de disponibilités, les organisateurs font des concessions. « Je n’ai jamais vu autant d’événements d’affaires en février que cette année ! En principe, ce n’est pas un très bon mois en raison du risque de tempête de neige », lance M. Paquette. De même, les lundis (et même les dimanches) ne sont plus boudés pour les rencontres d’affaires.

Programmer et surprendre

Ce changement a poussé TDAQ à faciliter les réservations avec une bourse touristique, lors de la première Journée nationale du tourisme d’affaires organisée à Montréal, le 21 février. Les près de 200 acteurs de l’industrie qui s’y retrouveront (des acheteurs et des vendeurs de congrès) pourront se rencontrer pour programmer ensemble leurs prochains événements. Cette journée offre aussi un atelier, une conférence et une table ronde sur la nouvelle réalité événementielle.

Une conférence sur « l’effet wow » sera aussi proposée. « Dans nos sondages internes, les organisateurs nous disent que leur banque à idées s’épuise. Nous devons créer des programmations alléchantes pour surprendre nos participants, qui ont pris l’habitude de rester dans leurs pantoufles en virtuel et ont plus de difficulté à se déplacer », constate Gilber Paquette.

Un plan B face à la pénurie

M. Paquette s’attend à une année 2023 en croissance, même si un sondage mené à la fin de l’été 2022 par TDAQ a révélé un frein. « Seulement 44 % des établissements opéraient à pleine capacité en raison du manque de personnel, qui empêchait la majorité d’entre eux d’ouvrir toutes leurs salles », dit le directeur général. Il observe que les établissements limitent souvent la taille des groupes à une cinquantaine de participants. Il voit aussi le retour des buffets, moins gourmands en personnel.

L’organisation technique des événements souffre également de ce problème. « Il faut monter les salles dans un court laps de temps, car elles sont récupérées vers 18 h ou 19 h, et les techniciens ne travaillent plus la nuit. C’est très stressant pour les organisateurs », confie Gilber Paquette, qui livre ce conseil : « Il faut maintenant avoir un plan B (voire un plan C) en événementiel. Le 21 février, nous avons prévu un Zoom à distance si notre conférencier attrapait, par exemple, la COVID », souffle-t-il.

Nul doute qu’il planchera aussi sur un plan B pour les 29 et 30 novembre prochains. TDAQ organisera à Montréal le premier colloque national en tourisme d’affaires, où 350 personnes des milieux politique, économique et touristique du Québec seront attendues.

