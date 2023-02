L’accélérateur techno FounderFuel de retour malgré tout

Peut-être que ceci explique cela. Dans un marché du capital-risque qui depuis l’automne dernier est plutôt morose, FounderFuel répond à la demande populaire et annonce son retour. Alors que plusieurs s’interrogent sur son avenir, la firme qui l’organise depuis 2011 s’adjoint cette fois-ci l’aide de deux autres firmes de capital-risque.

Pour renouer avec la tradition, les organisateurs de FounderFuel tiendront la journée de présentation des huit entreprises qui composeront sa cohorte 2023 le 11 juillet prochain, la veille de la conférence StartupFest, un événement de trois jours qui s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’écosystème québécois et canadien des start-up technologiques.

Comme bien d’autres rendez-vous sectoriels d’envergure, le concours probablement le plus prestigieux à Montréal d’accélération de nouvelles technologies aura donc fait une pause pandémique de deux ans. La dernière cohorte de jeunes pousses issues de FounderFuel remonte à 2020.

On espère que l’automne sera moins gris que l’an dernier

Sa directrice générale, Katy Yam, amorcera donc la semaine prochaine une tournée a mari usque ad mare des principales villes canadiennes pour recruter les huit jeunes pousses qui passeront l’été sous son égide à Montréal. La femme d’affaires espère recruter des représentants de tous les groupes démographiques du pays afin que sa future cohorte soit aussi diversifiée que possible.

« Nous souhaitons que des gens qui ne se sentiraient pas normalement attirés par le monde des start-up pensent à joindre FounderFuel », affirme Katy Yam au Devoir.

L’objectif de l’événement est de préparer ses huit protégées à effectuer une première vraie tournée de financement l’automne prochain. Dans le contexte actuel, où le climat d’investissement dans les jeunes pousses tourne au ralenti, c’est un encadrement qui pourrait faire changer les choses, dit Mme Yam.

Les jeunes pousses élues ont droit à seize semaines de mentorat, d’aide et de formation. Elles se partageront par ailleurs une bourse de 120 000 $ qui leur est octroyée par les trois firmes montréalaises partenaires dans l’événement : Real Ventures, Panache Ventures et Inovia Capital.

Katy Yam souhaite que le passé de FounderFuel soit garant de son avenir. Des entreprises qui sont aujourd’hui bien en vue en sont issues, dont Paper, Sonder, Transit et Unsplash. Peu importe que le contexte économique soit bon ou pas, dit Katy Yam. « Le moment est propice [pour un retour], car le marché est difficile ces jours-ci », précise-t-elle. « On espère que l’automne sera moins gris que l’an dernier. »

Quel avenir pour Real Ventures ?

En plus de diriger FounderFuel, Katy Yam est associée de la firme Real Ventures. La firme montréalaise responsable de FounderFuel depuis sa création en 2011 a, elle aussi, subi les affres de la pandémie, si bien que son avenir même est encore à ce jour incertain.

Bien des gens dans le secteur du financement par capital-risque se questionnent sur la santé de la firme, qui n’a pas levé de capital frais depuis 2017, une période d’inactivité anormalement longue pour une telle entreprise. Rencontrés à la fin de l’année dernière, ses dirigeants assuraient qu’ils continueraient d’appuyer jusqu’au bout les entreprises qu’elle aide financièrement, mais ne vont pas plus loin dans leurs projections.

Questionnée à ce sujet, Katy Yam n’a pas voulu commenter la situation de Real Ventures. Elle n’a pas dit non plus si l’arrivée de Panache et d’Inovia parmi les commanditaires de FounderFuel signifiait que Real Ventures prenait du recul par rapport à sa présence autrefois très active dans le marché montréalais des technologies.

« Je me concentre présentement sur FounderFuel », dit-elle. « Je me concentre aussi sur ce que nous faisons en ce moment [chez Real Ventures], dont la gestion de la Maison Notman [à Montréal, où sont situés ses bureaux]. FounderFuel est de retour en réponse à la demande de la communauté, qui sentait un vide provoqué par son absence ces dernières années. »