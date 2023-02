Les pétrolières en mission pour maximiser les profits

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

Les compagnies pétrolières faisaient déjà tout leur possible pour traîner les pieds en matière de virage vert. Mais la dernière année les a convaincues de ralentir encore le rythme afin de tirer le maximum de profits des énergies fossiles aussi longtemps que possible.

L’année 2022 a été celle de tous les records dans le secteur pétrolier. Les cinq plus grandes compagnies occidentales — ExxonMobil (56 milliards), Shell (40 milliards), TotalEnergies (36,2 milliards), Chevron (36,5 milliards)et BP (27,7 milliards) — ont toutes enregistré les plus importants bénéfices de leur histoire.

Si l’on ajoute les résultats de la norvégienne Equinor (75 milliards), mais qu’on soustrait les radiations comptables liées à des retraits de certaines activités en Russie, on arrive à un total étourdissant de presque 220 milliards, soit le double de l’annéeprécédente, a noté le même jour l’agence Reuters.

Cette performance exceptionnelle est le résultat de l’augmentation de la demande et de l’explosion des prix du pétrole et du gaz en raison notamment de l’accélération de l’économie mondiale après le passage à vide causé par la pandémie de COVID-19, ainsi que de la crise énergétique provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle profitera notamment aux investisseurs, qui auront droit à de juteux dividendes et rachats d’actions.

Cette pluie de profits devrait s’atténuer un peu cette année, avec le repli des prix du gaz et du pétrole, tout en restant bien supérieure à tout ce qu’on avait connu depuis plus d’une vingtaine d’années, ont estimé le mois dernier des experts cités par le Financial Times. Comme les ménages continueront, au même moment, d’être aux prises avec une flambée du coût de la vie, cela ne manquera pas de donner des munitions à ceux qui en appellent, aux États-Unis et en Europe, à un impôt spécial sur les « superprofits », a observé une autre dépêche de l’AFP la semaine dernière.

Accélérer la transition

Il vaudrait mieux toutefois que les pétrolières utilisent cette manne providentielle pour accélérer leur transition vers une économie carboneutre, a fait valoir jeudi le Financial Times dans sa page éditoriale. Le choc de la pandémie et de la guerre en Ukraine n’était-il pas censé hâter la fin des énergies fossiles ? Cela n’en a malheureusement pas l’air pour les compagnies pétrolières.

En effet, outre les cadeaux à leurs actionnaires, elles semblent plutôt vouloir profiter de la chance d’engranger un maximum de revenus pendant qu’elle passe, observait la semaine dernière The Economist. C’est-à-dire investir dans des projets pétroliers et gaziers susceptibles de générer des rendements en cinq ans plutôt qu’en dix ou plus encore.

Cela ne veut pas dire qu’on n’investira plus dans les énergies renouvelables. Au contraire, s’est défendue TotalEnergies, qui promet d’y consacrer plus de ressources cette année que l’année dernière, soit 5 milliards au lieu de 4 milliards, sur des investissements totaux de 16 à 18 milliards.

Se voulant un chef de file en la matière, BP avait déjà affirmé, au tournant du millénaire, que son sigle ne correspondait plus à « British Petroleum » (pétrole britannique), mais à « beyond petroleum » (au-delà du pétrole). Mais bien forcée d’admettre que les rendements sont aujourd’hui deux fois meilleurs dans les énergies fossiles (15 %) que dans les énergies vertes (6 % à 8 %), et que ses actionnaires ne voyaient pas pourquoi ils se contenteraient de moins que ceux de la concurrence américaine beaucoup moins ambitieuse en matière environnementale, la multinationale a annoncé, la semaine dernière, une révision à la baisse de ses cibles, a entre autres rapporté The Guardian. Plutôt que de réduire sa production d’énergie fossile de 40 % d’ici 2030, elle la diminuera de 25 %, a-t-elle promis.

Quant à ses investissements dans les secteurs faibles en carbone, ils se destineront plus aux biocarburants, au développement de réseaux de recharge de véhicules électriques ainsi qu’à leurs chaînes de dépanneurs, où les marges de profits sont meilleures que dans les énergies solaire ou éolienne. Comptant pour 30 % du total l’an dernier, ses « investissements verts » doivent s’élever à 45 % d’ici 2025 et 50 % d’ici 2030. C’est nettement mieux que les compagnies américaines, comme ExxonMobil où cette proportion était à peine 8 % l’an dernier, a fait remarquer jeudi l’analyste du Financial Times Helen Thomas.

Cette lenteur des compagnies pétrolières à se préparer à un monde qui aspire à la carboneutralité d’ici 2050 ne surprendra pas le comité de la Chambre des représentants du Congrès américain qui a enquêté pendant plus d’un an sur leur campagne de désinformation en la matière. On y avait rapporté, à la fin de l’annéedernière, des stratégies de camouflageet de manipulation des faits, de lobbying auprès des élus, d’intimidation de la critique, de promesses creuses et de manoeuvres dilatoires très semblables à celles employées par l’industrie du tabac à une autre époque.

« Il est remarquable de voir que les stratégies de certaines industries changent peu au fil des décennies. Comment elles n’ont pas vraiment besoin de changer en raison de leur efficacité », en disait à la fin de l’année dernière le média d’enquête américain The Intercept.