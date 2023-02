Le CRTC davantage du côté des consommateurs, promet Ottawa

Abordabilité, universalité et fiabilité. Voilà en trois mots la direction que le ministère de l’Innovation, Sciences et Développement économique imposera dès maintenant et jusqu’en 2030 au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Le gouvernement fédéral espère que ses directives mèneront à un accroissement de la concurrence pour l’Internet et la téléphonie sans fil.

Ottawa a publié lundi après-midi des instructions finales qui visent à redéfinir le rôle du CRTC dans le marché national des télécommunications. Ces instructions ont été initialement publiées en mai dernier en vue de consultations publiques qui ont été tenues pendant l’été. Durant ces consultations, le gouvernement dit avoir remarqué que les fournisseurs indépendants et régionaux étaient largement en faveur d’un CRTC davantage axé sur la défense des consommateurs, alors que les grands fournisseurs nationaux s’y opposaient en bloc.

Le gouvernement a décidé de ne pas tenir compte de cette opposition. Il promet de donner au CRTC les moyens nécessaires pour faciliter l’accès à de nouveaux et plus petits fournisseurs aux infrastructures déjà en place détenues par les grands joueurs que sont Bell, Rogers et Telus. Il invite l’organisme à revenir à la charge sur la question des prix de gros que ces derniers chargent aux fournisseurs indépendants. Ces prix ont été révisés à la hausse en 2021 avec l’aval du CRTC.

Le gouvernement s’attend à ce que les services Internet et sans fil offerts par les nouveaux entrants soient de même qualité et de même débit que ceux offerts par les fournisseurs nationaux établis. Il s’attend par ailleurs à ce que l’accès aux infrastructures – concrètement, l’accès aux poteaux téléphoniques partout au pays – soit facilité par leurs propriétaires.

Enfin, il invite le CRTC à tenir davantage compte dans ses agissements des plaintes faites par les consommateurs canadiens auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) à propos de leurs services de télécommunications.

Le ministre François-Philippe Champagne a confirmé par communiqué lundi après-midi que ces nouvelles instructions entrent en vigueur immédiatement. « Ces objectifs ont pour but de permettre aux résidents de toutes les régions du Canada, y compris ceux de régions rurales ou éloignées, et de collectivités autochtones, de profiter de services de qualité supérieure qui sont fiables et résilients. »

Aucune cible précise

Les deux principales préoccupations des consommateurs canadiens sont le prix payé pour leurs services de télécommunications et la fiabilité de ces services. L’énorme panne de réseau subie à l’été 2022 par Rogers et qui a paralysé une partie étonnante de l’économie canadienne est une situation qu’Ottawa ne veut pas voir se reproduire.

«L’accès à des services Internet et sans fil fiables et abordables est essentiel dans notre société et pour notre économie », constate le ministre Champagne. Il demande donc au CRTC d’établir un cadre pour minimiser les chances que ça se reproduise. L’organisme fédéral devra également établir une formule de dédommagement pour les clients lésés par des pannes futures. Cela pourrait prendre la forme d’un rabais sur la facture suivante, d’une bonification du service, etc.

Les prix élevés sont également dans la mire du ministre. « Bien que du progrès a été fait, les Canadiens payent encore trop cher et la concurrence demeure trop faible », affirme François-Philippe Champagne. Au-delà d’un meilleur accès aux infrastructures filaires et sans-fil et d’un cadre formel qui devrait favoriser l’émergence de nouveaux opérateurs virtuels qui n’auront pas à être propriétaires de leur propre réseau, le ministre ne fixe toutefois aucune cible précise de réduction des prix.

Ottawa s’était félicité fin janvier 2022 d’avoir rempli sa promesse d’obliger l’industrie du sans-fil à réduire de 25 % la facture typique envoyée chaque mois à ses clients. Pour faire une telle affirmation, le gouvernement avait dû triturer un peu les chiffres et se concentrer sur une poignée de forfaits désuets, limités ou peu populaires. Pendant ce temps, les prix ont baissé à un rythme encore plus rapide partout ailleurs dans le monde.

Le troisième volet des instructions au CRTC, l’universalité de l’accès aux réseaux partout sur le territoire du Canada, ne contient pas non plus d’indications qui rendraient les prix des services identiques d’une région à l’autre. À service égal, le coût d’accès à Internet ou aux réseaux mobiles est actuellement beaucoup plus élevé dans les régions rurales ou éloignées que dans les zones urbaines.

Un CRTC plus gros

Les nouvelles directives envoyées au CRTC par Ottawa représentent un changement de cap non négligeable pour l’organisme fédéral, qui était depuis ses plus récentes instructions reçues du fédéral en 2006 davantage cantonné dans un rôle de tribunal administratif et sectoriel. À l’époque, le CRTC avait été invité à laisser le libre marché dicter l’évolution de l’industrie canadienne des télécoms.

Déjà au début janvier, l’entrée en poste de sa nouvelle présidente Vicky Eatrides, anciennement du Bureau de la concurrence, donnait quelques indications de la volonté du gouvernement libéral d’emprunter une nouvelle direction.

Confirmant ce que Mme Eatrides laissait entendre le mois dernier, Ottawa confirme d’ailleurs que le CRTC, qui compte présentement environ 500 employés, sera appelé à grossir.

Surtout que surveiller les télécoms ne sera probablement pas son seul mandat. Les projets de loi encadrant la présence au pays des plateformes numériques et le rôle des réseaux sociaux dans le partage du contenu des grands médias canadiens incluent des mandats spécifiques additionnels dont héritera éventuellement le CRTC.