Le métavers: l’avenir des événements d’affaires ?

D’après Bill Gates, la majorité des réunions de travail aura lieu dans le métavers d’ici deux ou trois ans. Ces rendez-vous numériques immersifs pourraient bientôt ringardiser nos actuelles vidéoconférences et renouveler nos congrès. Pour Pierre Bellerose, consultant au développement des affaires et du tourisme et cofondateur du MT Lab, le Québec doit prendre la vague sans tarder pour ses événements d’affaires.

Immersif, personnalisable et même multisensoriel, le métavers a de quoi séduire, ou tout du moins intriguer. Issu de l’anglais metaverse (contraction de « méta-univers »), il est une sorte de double numérique virtuel en 3D du monde physique accessible par Internet, permettant aux utilisateurs de créer leur avatar, de se déplacer et d’interagir avec d’autres personnes connectées. « C’est un univers parallèle en émergence qui interpelle beaucoup de secteurs dans le tourisme, comme les événements musicaux, bien sûr, mais aussi les réunions d’affaires », estime Pierre Bellerose.

Des destinations comme Séoul, Las Vegas ou Bali ou des chaînes hôtelières comme Marriott n’ont pas hésité à entrer dans le métavers pour relancer ou développer leur attractivité. Des entreprises québécoises du secteur touristique ont déjà investi ce créneau, comme le « réseau de réalité virtuelle pour les destinations réelles » Hoppin’ ou les formations immersives personnalisées pour les acteurs du milieu récréotouristique Happy Hotels.

Prendre la vague par étapes

Après l’Internet des années 1990 et les réseaux sociaux des années 2000, Pierre Bellerose voit dans le métavers la prochaine vague technologique. « Nous sommes encore au début du cycle, mais je crois qu’il va devenir incontournable », estime-t-il.

En tourisme d’affaires, il peut faciliter la préparation des événements. « Les visites d’inspection de chambres d’hôtels ou de salles peuvent par exemple être réalisées au moyen d’une plateforme comme Rendezverse », dit-il. Les organisateurs d’événements peuvent visiter virtuellement des lieux reproduits le plus fidèlement possible (on les appelle des « univers jumeaux »). « Cette pratique débute aux États-Unis, mais prend de l’ampleur. Davantage de personnes peuvent ainsi voir les offres de service sans avoir besoin de se rendre physiquement sur place », souligne le consultant.

Quant aux événements eux-mêmes, ils peuvent comporter une séance, un atelier ou une conférence dans le métavers. Ils permettent à un public dépassant la capacité physique de la salle d’interagir de manière immersive. En commençant par les plus avertis, car « le propre d’une vague est qu’elle commence avec un groupe précis, puis si la pâte, lève tout le monde suit tranquillement », observe Pierre Bellerose. Par ailleurs, 46 % des jeunes de la génération Z et 42 % des millénariaux disent que le métavers fera partie de leur travail dans l’avenir, selon une récente étude menée par le groupe Adecco. Un congrès dans le secteur des jeux vidéo pourrait par exemple offrir un beau terrain pour commencer.

Des formats réduits pour l’instant

Les technologies actuelles avec un casque limitent le nombre de participants et la durée de l’expérience dans le métavers. « Les plateformes peuvent généralement faire participer 200 personnes en même temps à l’univers parallèle, mais ce chiffre va augmenter de plus en plus », prévoit Pierre Bellerose. Par ailleurs, au bout d’une heure environ, la fatigue se fait sentir. « Les équipementiers travaillent sur des lunettes plus légères qui permettront de rallonger les séances. Mais en attendant que ces produits soient accessibles, il vaut mieux les limiter à une heure maximum et offrir une pause », conseille le consultant.

D’autres défis sont importants. « C’est le far west, il n’y a pas de règles, donc il commence à y avoir du harcèlement dans le milieu du métavers. Par ailleurs, cela consomme beaucoup d’énergie (même si, au Canada, l’enjeu est moindre que dans les pays dépendant du charbon ou du pétrole), reconnaît Pierre Bellerose. Le métavers reste par ailleurs peu accessible aux « très petits joueurs », qui sont nombreux dans le tourisme, aux côtés d’une quinzaine de grandes chaînes d’hôtels et de trois ou quatre grossistes.

Tourisme d’affaires Québec intégrera d’ailleurs un atelier dans le métavers lors de son grand colloque national sur le tourisme d’affaires qui aura lieu les 29 et 30 novembre 2023 à Montréal. « Face à une telle vague technologique, je ne suis pas pour rester sur le bord du terrain et attendre, lance le consultant. Il faut pousser les gens à comprendre et à essayer le métavers, pour ne pas nous faire surprendre dans trois ans en ayant mis en retard toute notre industrie par rapport à nos concurrents étrangers. »

