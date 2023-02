Des congrès pour l’avancement intellectuel et social

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

Grâce à des dizaines de congrès et d’événements prévus en 2023, le Palais des congrès de Montréal et le Centre des congrès de Québec espèrent générer d’importantes retombées économiques dans leurs régions. Tout en alimentant l’économie du tourisme d’affaires, ces événements permettent de contribuer à l’avancement des connaissances des enjeux environnementaux et sociaux.

La programmation 2023 du Palais des congrès de Montréal, riche de plus de 200 événements, pourrait générer 250 millions de dollars en retombées économiques dans la grande région de Montréal, calcule Alexandra Madoyan, conseillère en communications et en affaires publiques du Palais des congrès de Montréal. Selon cette dernière, si les grands événements sont bel et bien rétablis depuis la pandémie de COVID-19, ils sont de plus en plus inspirés par une réflexion sur les enjeux environnementaux, sociaux et intellectuels.

« Il y a des conversations de fond qui vont faire avancer la science, dit-elle. On est dans un mode pour dénicher des événements qui font avancer des conversations et qui laissent des legs concrets sur les destinations. On parle de nos secteurs d’économie qui sont porteurs de sens. On commence à avoir des retombées intellectuelles et sociales d’un événement, et pas seulement économiques. »

« En 2022, la COP15 (15e Conférence des Nations unies sur la biodiversité) et la Conférence internationale sur le sida illustrent ce qu’on veut faire, poursuit Mme Madoyan. Selon la conseillère, ces événements internationaux permettent de mieux positionner le Québec ou de stimuler des investissements dans certains domaines d’expertise. Parallèlement à la Conférence sur le sida, le gouvernement canadien a annoncé de nouveaux investissements en recherche, illustre-t-elle.

Miser sur la science et l’environnement

Le Palais des congrès tente ainsi de se positionner comme hôte de choix pour les événements en faveur de la protection environnementale. En 2023, plusieurs événements sont prévus en ce sens, comme Adaptation Futures 2023, principale conférence internationale sur l’adaptation aux changements climatiques, ou Americana, plus grand événement environnemental multisectoriel de l’Amérique du Nord. En mars, le palais recevra également le Sommet international des transports électriques et intelligents, Impulsion.

De la même façon, sept rassemblements scientifiques d’envergure se tiendront au Centre des congrès de Québec. Ils porteront sur des domaines comme les avancées de l’aluminium et de la chimie du fluor, l’éducation médicale, la sécurité de l’hydrogène, et les recherches sur l’environnement nordique. Le Centre des congrès accueillera également des événements comme le Carrefour forêts 2023, le Sommet jeunesse sur les changements climatiques et une conférence internationale sur la restauration écologique.

Pour attirer des congrès dans des domaines nichés, le Palais des congrès travaille de pair avec des scientifiques, explique Mme Madoyan. « Au-delà des retombées économiques, il faut qu’il y ait un plus grand arrimage entre nos secteurs économiques afin qu’ils soient porteurs de sens », dit-elle.

« Comment, avec nos ambassadeurs et nos chercheurs, peut-on rendre le contenu de la conférence plus pertinent pour les délégués ? se questionne Mme Madoyan. On cherche le sens pour venir à une conférence et on parle beaucoup de voyage expérientiel. »

Le retour des grands événements post-pandémie

« Les événements internationaux sont de retour, se réjouit de son côté Ann Cantin, directrice des communications et de la mise en marché du Centre des congrès de Québec. C’est encourageant, on attend 250 événements. Après 2022, je pense que 2023 sera une autre belle année ! »

Outre les congrès, les salons publics attireront encore cette année des milliers de visiteurs. Après le traditionnel Salon international de l’auto de Montréal en janvier, le Palais des congrès de Montréal recevra le Salon international du bateau de Montréal. En mars, l’Expo manger santé et vivre vert sera de retour à Québec comme à Montréal.

Même si les restrictions sanitaires sont levées, le Palais des congrès de Montréal et le Centre des congrès de Québec continuent d’avoir une hygiène stricte pour réduire les risques de propagation de maladies, de la gastroentérite à la COVID-19, et permettre aux participants de jouir des différents événements tout le long de l’année.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.