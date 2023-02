Dans Youville, l’offre alimentaire s’appauvrit

Une bonne partie des résidents du quartier Youville, à Montréal, situé tout juste au nord de l’autoroute métropolitaine, entre les stations Crémazie et Sauvé, ne peuvent plus faire leur épicerie à pied. Depuis la fermeture à la fin janvier du Marché Tradition de la rue Lajeunesse, qui était le seul magasin d’alimentation complet à environ 1,5 km à la ronde, des citoyens se mobilisent pour trouver des solutions à court et à moyen terme.



Marie-Josée Dupuis habite désormais à plus de 20 minutes de marche du marché le plus proche. Elle achète donc ses denrées dans le quartier où elle travaille, avant de revenir chez elle. « Je me promène avec un gros sac de randonnée et je ramasse des choses pour le souper », raconte-t-elle. La fin de semaine, elle et son conjoint louent parfois une Communauto pour effectuer de plus grosses courses.

Martine Carrière, qui élève seule ses deux enfants, doit pour sa part demander à son amie de la conduire au Maxi. Sinon, elle peut prendre l’autobus pour aller au Costco et revenir chez elle en taxi.

Mme Dupuis et Mme Carrière discutent avec France Hubert, qui s’est déplacée à pied à l’aide de sa canne, devant le Marché Tradition, une petite épicerie défraîchie qui a fermé abruptement deux semaines auparavant. Une affiche en informe les clients qui se heurtent à des portes verrouillées. Les trois femmes, réunies pour l’entrevue avec Le Devoir, sont très déçues.

« Des fois, je passais par ici après avoir récupéré mon bébé à la garderie. C’était pratique. Là, je rentre à la maison et je remarque qu’il manque des choses, comme du lait. On doit aller le chercher au dépanneur, ce qui va coûter plus cher », rapporte Mme Dupuis.

De l’aveu de ce groupe de voisines, l’offre de produits de leur épicerie n’était pas très bonne. Les fruits et légumes étaient souvent en mauvais état. Pour cette raison, elle a été délaissée dans les dernières années. C’était toutefois pratique pour les achats de dernière minute ou complémentaires à de grosses courses hebdomadaires, ainsi que pour ceux qui ne possèdent pas de voiture.

Ces derniers seraient d’ailleurs nombreux dans le secteur, si on en croit une étude de marché pour la rue Lajeunesse, effectuée par des chercheurs de l’UQAM pour le compte de l’arrondissement, qui constate que près de la moitié des résidents utilisent le transport en commun pour se rendre au travail. La pauvreté y est aussi substantielle, comme en témoigne la présidente-directrice générale de la banque alimentaire L’Oeuvre des Samaritains. Chantal Plouffe souligne que la demande pour son service a explosé depuis le début de la pandémie.

« C’est un tourbillon, on veut trouver le moyen de servir toutes ces familles à faible revenu, mais c’est difficile », témoigne-t-elle.

La conseillère de ville du district Saint-Sulpice, Julie Roy, estime que la fermeture du Marché Tradition cause une situation de « désert alimentaire ou presque » dans Youville.



À la recherche de solutions

Pour aider les résidents à s’organiser autrement, le Comité citoyen Youville a créé un dépliant. On y donne des renseignements sur d’autres options : épiceries offrant un service de livraison, commerces locaux vendant des mets préparés, organismes en aide alimentaire, paniers de produits frais.

On a développé des stratégies pour se débrouiller. Mais beaucoup de gens qui viennent de s’installer dans le secteur ne comprennent pas pourquoi on est si mal desservis.

Un groupe de covoiturage a été lancé par Marie-Hélène Cournoyer. « Je voulais aider les gens à ma façon, spécifiquement pour faire les courses », explique la résidente par téléphone.

« On a développé des stratégies pour se débrouiller. Mais beaucoup de gens qui viennent de s’installer dans le secteur ne comprennent pas pourquoi on est si mal desservis, parce que les gens choisissent de vivre en ville pour cette proximité de commerces locaux », déplore Marie-Josée Dupuis, qui est membre du Comité citoyen Youville.

La prochaine étape, pour le comité, est de convaincre des commerces d’alimentation de s’y établir. Plusieurs citoyens ont aussi suggéré de fonder une coopérative, une idée considérée par le comité, mais qui demanderait beaucoup d’efforts, selon Mme Dupuis.

« On veut attirer l’attention sur le secteur, pour dire : on est super bien situés, on est sur la ligne orange, on a un gros bassin de population à proximité, avec de jeunes familles », indique Mme Dupuis.

Un grand potentiel

D’ailleurs, l’étude de marché citée plus haut donne raison à la citoyenne engagée : le quartier est densément peuplé par des gens qui souhaitent des commerces de proximité comme des boulangeries, des épiceries spécialisées, une fromagerie ou une boucherie sur la rue Lajeunesse, perçue pour l’instant comme étant laide. Malgré cela, environ 26 % des locaux y étaient vacants en mai 2022.

Andréane Laurin a pour sa part ouvert la buvette La jeune espiègle il y a environ un an sur l’artère. « On croit que la clientèle est là. Youville est comme le débordement de Villeray », juge-t-elle. Mais les locaux seraient peu disponibles pour ceux qui ont des projets comme le sien. Lors de ses propres recherches, la commerçante affirme que c’était silence radio de la part de plusieurs propriétaires de locaux pourtant vides.

Le sort du local où se trouvait le Marché Tradition, de son côté, est incertain. Sobeys, qui possède l’enseigne, a toujours un bail avec le propriétaire du bâtiment, selon la conseillère Julie Roy. Il serait possible qu’un autre franchisé reprenne le flambeau.

La responsable des communications externes de Sobeys, Anne-Hélène Lavoie, a pour sa part indiqué par courriel que l’entreprise croit au potentiel de cet emplacement. « Nous évaluons actuellement la situation, car il nécessite des rénovations majeures », a-t-elle écrit.

L’arrondissement est quant à lui en train de mettre en place un comité mixte, constitué de résidents et de commerçants, pour revitaliser l’artère commerciale. Ainsi, parmi les résidents, la grogne côtoie l’espoir de voir apparaître une épicerie mieux adaptée à leurs aspirations.