L’économie canadienne a ajouté 150 000 emplois en janvier

L’économie canadienne a ajouté 150 000 nouveaux emplois en janvier, selon Statistique Canada.

Avec 153 000 personnes qui ont rejoint la population active le mois dernier, le taux de chômage est resté stable à 5 %, se situant juste au-dessus du creux record de 4,9 %.

Des gains d’emplois ont été réalisés dans tous les secteurs, mais surtout dans le commerce de gros et de détail.

Pendant ce temps, les salaires ont augmenté de 4,5 % d’une année à l’autre.

L’emploi au Canada est dans une tendance à la hausse depuis septembre, ajoutant un total de 326 000 emplois. Et ce, malgré le fait que les prévisionnistes s’attendent à ce que des taux d’intérêt plus élevés ralentissent considérablement l’économie cette année et pèsent sur l’emploi.

D’autres détails suivront.