Bombardier prévoit plus de livraisons pour 2023

Bombardier prévoit livrer plus d’avions d’affaires en 2023, et pense pouvoir dépasser la cible de revenus qu’elle s’était donnée pour 2025.

Malgré l’horizon économique incertain, la demande des clients pour les jets d’affaires est bien là, a assuré son président et chef de la direction, Éric Martel, lors d’une conférence de presse jeudi, en marge de la publication des résultats du quatrième trimestre.

« Les gens sont résilients pour l’instant, a déclaré le dirigeant. C’est sûr qu’on n’est plus dans le marché qu’on avait il y a un an, qui est un marché qui dépassait toutes les attentes, mais pour l’instant, on est quand même dans un marché résilient, que je qualifierais probablement de plus normal. »

Cette normalisation survient après que Bombardier a profité d’un élan durant la pandémie, des entreprises et des citoyens mieux nantis ayant délaissé l’aviation commerciale pour se tourner vers les jets d’affaires.

La société montréalaise a aussi dévoilé ses prévisions pour l’année 2023, plus tôt jeudi. Elle prévoit livrer au moins 138 appareils, comparativement à 123 en 2022.

La direction a estimé qu’elle générerait des ventes de 7,6 milliards $US en 2023, comparativement à 6,9 milliards en 2022. Ce montant excède la cible de 7,5 milliards pour 2025, que l’entreprise s’était donnée en 2021.

Les prévisions pour les flux de trésorerie pourraient cependant être accueillies tièdement par les investisseurs, a estimé l’analyste de Desjardins Marché des capitaux Benoit Poirier. L’entreprise estime qu’elle dégagera 250 millions en liquidités disponibles en 2023, comparativement à 735 millions en 2022.

Or, les analystes prévoyaient, en moyenne, des liquidités de 465 millions pour 2023, a souligné M. Poirier. Il croit qu’il s’agit d’une prévision prudente qui sera révisée à la hausse et note que la société doit faire des investissements importants dans les installations qu’elle loue à l’Aéroport international de Pearson de Toronto. « Nous pensons que les flux de trésorerie vont s’améliorer plus rapidement après 2023 », a écrit l’analyste dans une note.

Les investisseurs ont d’ailleurs réagi négativement, malgré le ton optimiste de la direction. L’action perdait 5,10 $, ou 7,49 %, à 62,98 $, à la Bourse de Toronto en après-midi.

Bombardier a également continué d’alléger son bilan. Elle est parvenue à rembourser l’équivalent de 1,1 milliard $US de sa dette en 2022. Le ratio d’endettement sur le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement recule ainsi à 4,6 fois, contre 5,5 fois le trimestre précédent.

La priorité financière de l’entreprise reste de consacrer ses excédents d’argent au remboursement de la dette, même si elle a pris de l’avance sur son plan de désendettement, a réitéré M. Martel. « Je peux dire que nous sommes au moins un an en avance sur nos objectifs. »

Un contrat militaire dans le viseur

M. Martel a réitéré son intérêt pour un important contrat militaire, le remplacement des CP-140 Aurora de la Défense canadienne. Le p.-d.g. avait fait une sortie publique en décembre pour exprimer ses craintes de voir Ottawa confier le contrat à Boeing sans appel d’offres.

Cette inquiétude persiste chez Bombardier. « Ça serait difficile de comprendre pourquoi nous ne sommes pas considérés, dit M. Martel. Encore une fois, je ne demande pas qu’on nous donne le contrat. Je veux juste avoir l’occasion de participer de façon équitable à un appel d’offres. […] On n’a toujours pas eu de réponse claire à cet égard-là. »

Il a répété ce message, plus tard jeudi, lors d’une allocution devant le Cercle canadien de Toronto. Bombardier aurait un avantage concurrentiel dans un éventuel appel d’offres, selon lui. « Nos avions étant plus petits, ils peuvent probablement parcourir une distance deux fois plus grande que nos concurrents. Pour un pays de la taille du Canada, c’est probablement un avantage. Nous croyons également que nos concurrents devront brûler 50 % plus de carburant pour une même mission. Ça veut dire un coût de fonctionnement plus substantiel et plus de pollution. »

Résultats supérieurs aux attentes

Au quatrième trimestre, Bombardier a enregistré des revenus et un bénéfice supérieurs aux attentes des analystes.

Le bénéfice net a atteint 241 millions, contre 238 millions au même trimestre l’an dernier. Le bénéfice ajusté dilué par action s’est établi à 2,09 $US.

Les revenus, pour leur part, ont totalisé 2,7 milliards, contre 1,8 milliard un an plus tôt.

Avant la publication des résultats, les analystes prévoyaient un bénéfice par action de 63 ¢ et des revenus de 2,56 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de donnée financière Refinitiv.