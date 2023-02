Que faire en attendant le répit annoncé ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Finances personnelles

Malgré la promesse d’un retour à un taux d’inflation « normal », comment tenir le coup et, surtout, comment limiter et réparer les dommages causés à nos finances personnelles ?

Pour nombre d’entre nous, l’année 2022 est à reléguer aux oubliettes pour un nombre infini de raisons. Mais l’impact des grands bouleversements de la dernière année se fait irrémédiablement sentir déjà en ce début de nouvelle année. En tête de file, l’inflation record fait des ravages même au sein des classes sociales plus aisées, épargnant à peu près seulement ce fameux « 1 % » plus riche et capable d’absorber le choc.

Pour le Québec, même si les prévisions tendent à annoncer un répit au cours de 2023, la marche à partir de laquelle s’amorce la descente demeure très haute. Selon les données les plus récentes de la Chaire en macroéconomie et prévision de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal, le taux d’inflation demeure toujours autour de 6 % pour le début du premier trimestre de 2023, mais il devrait connaître une baisse constante pour terminer l’année à 3 %.

Voilà pour le portrait d’ensemble. La question qui suit : comment composer avec cette réalité immuable en attendant la baisse du taux d’inflation ? Comment équilibrer son budget ? Et surtout, comment limiter ou réparer les dégâts ?

Augmenter ses revenus quand on a déjà réduit partout

« Les données et les prévisions sont réellement encourageantes », estime Pierre-Benoît Gauthier, vice-président en stratégie et investissement chez IG Gestion de patrimoine, soulignant de surcroît l’apport positif d’une économie canadienne dynamique et d’un marché de l’emploi toujours en croissance. Pour ce qui est de l’impact direct de la baisse du taux d’inflation, il précise que tous les secteurs ne sont pas touchés de manière égale. « La baisse de prix sera plus marquée du côté des biens non essentiels que du côté des biens essentiels comme le logement ou l’alimentation », explique-t-il, citant la demande naturellement plus forte pour ces derniers.

Mais après une année à réduire les dépenses au point où on a l’impression d’avoir atteint le maximum du minimum, que faire en attendant de profiter du répit annoncé ?

« Le marché de l’emploi est tout à l’avantage du consommateur, ce qui facilite la possibilité d’augmenter ses revenus », rappelle M. Gauthier. Selon des données américaines fournies par le gestionnaire de patrimoine, l’augmentation du nombre d’emplois disponibles a dépassé de cinq fois la prévision pour janvier 2023 — 517 000 comparativement à une prévision de 114 000. La hausse moyenne de salaire chez nos voisins du Sud a atteint de son côté 4,4 %, un chiffre qu’il estime comparable au Québec, même si les données récentes ne sont toujours pas disponibles.

Cela permet-il d’obtenir de meilleures conditions ou encore de trouver un emploi d’appoint pour augmenter ses revenus ? « Absolument », affirme M. Gauthier.

Et pour ceux et celles qui ont le privilège d’être propriétaires, il estime ne pouvoir trop insister sur l’avantage des taux d’intérêt fixes. « L’attrait pour les taux variables est très fort au Québec, mais dans des périodes [d’hyperinflation], ça peut faire très mal, et on a pu le constater. »

Le problème du revenu fixe et de l’endettement

Quand les revenus sont fixes, comme dans le cas des gens à la retraite, M. Gauthier avoue que les solutions sont un peu plus limitées, au-delà d’un retour sur le marché du travail. Il explique que la liquidation d’actifs se révèle la seule solution avant de se tourner vers l’ultime recours pourtant à éviter autant que possible : l’endettement. Petite lumière au bout du tunnel : la hausse des taux d’intérêt aura eu des effets positifs sur les placements pour ceux et celles qui auront pu épargner.

Mais comme l’observe Pierre-Benoît Gauthier, le taux d’endettement atteint des sommets, inversement proportionnels au taux d’épargne.

Comment, donc, réparer les dégâts ?

« Il faudra entrer dans un mode de “désendettement” », explique M. Gauthier. Les dettes à plus haut taux, comme les cartes de crédit, seront évidemment à prioriser. Autre conseil : profiter de la baisse des prix pour épargner davantage.

De plus, il entrevoit la possibilité d’une récession à moyen terme, rappelant qu’il s’agit là d’un phénomène normal, l’économie fonctionnant par cycle. Mais il reste optimiste. « La vitalité actuelle du marché de l’emploi devrait signifier une récession plus douce », suggérant ainsi de préserver l’emploi actuel dans la mesure du possible pour pouvoir bénéficier d’un revenu prévisible, et ainsi garder la capacité de réduire l’endettement.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.