Une plus grande protection des retraités

Ce texte fait partie du cahier spécial Finances personnelles

Au cours des dernières années, de nombreux retraités québécois ont perdu une partie non négligeable de leurs fonds de pension avec la restructuration financière d’entreprises au bord de la faillite. Mais le projet de loi C-228 pourrait changer la donne et mieux protéger les bénéficiaires de rentes.

En 2019, l’entreprise de presse Groupe Capitales Médias reçoit le feu vert de la Cour supérieure du Québec pour se restructurer en raison de ses difficultés économiques. Les retraités, dont les rentes sont considérées comme des créances ordinaires, perdent plus du quart de leurs fonds de retraite.

« On trouvait scandaleux que, dans un contexte de restructuration, les retraités soient renfloués en tout dernier, commente Philippe Poirier-Monette, conseiller spécial aux relations gouvernementales du Réseau FADOQ, le plus important regroupement d’aînés au pays. Les fonds de pension, c’est du salaire différé ; les gens ont consenti à moins de salaire pour avoir plus de fonds de pension. »

« Ponctuellement, il y a plein de cas qui ont frappé l’imaginaire, déplore le porte-parole de la FADOQ. Il y a eu des scandales de primes données à de hauts dirigeants avant que les fonds de pension ne soient respectés. » Outre le Groupe Capitales Médias, la même situation s’est aussi produite lors de la restructuration d’entreprises comme les magasins Sears, Nortel Networks, la compagnie minière Cliffs sur la Côte-Nord ou l’usine Mabe qui était détenue par General Electric. Dans plusieurs cas, les prestations de retraite sont amputées, les assurances vie et collectives sont supprimées.

« Il y avait un trou dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité qui permettait d’abandonner des régimes à prestations déterminées dans le contexte d’une restructuration, observe Philippe Poirier-Monette. Et là, ça ne sera plus possible ! »

Un projet de loi attendu

Le 23 novembre dernier, le projet de loi C-228 pour protéger les régimes de retraite des travailleurs en cas de faillite d’une entreprise a été adopté à l’unanimité à la Chambre des communes. Le projet de loi vise à donner la priorité aux créances des régimes de retraite à prestations déterminées lors de la faillite ou de l’insolvabilité d’une entreprise. Cela signifie que les entreprises en difficulté financière auront l’obligation de prioriser le renflouement des caisses de retraite déficitaires, protégeant dès lors davantage les travailleurs.

« On accueille ce projet de loi très favorablement, se réjouit Philippe Poirier-Monette. Depuis 2005, c’est le cinquième projet déposé en la matière, mais c’est la première fois qu’un projet de loi se rend aussi loin, jusqu’au Sénat. »

Le projet de loi a été présenté par la députée bloquiste Marilène Gill, en collaboration avec d’autres députés, comme la conservatrice Marilyn Gladu. Pour obtenir un vote unanime au sein des partis, le projet de loi a fait l’objet de compromis et n’offrira pas une protection absolue aux bénéficiaires de rentes. À titre d’exemple, C-228 n’aborde pas la protection des assurances collectives. Si les déficits des fonds de pension ont également monté dans l’ordre de priorité, il ne s’agit pas de créances garanties, comme les prêts des banques. Cela signifie que si l’actif d’une entreprise est insuffisant, les bénéficiaires perdront également une portion de leurs rentes.

Mais la FADOQ salue les avancées majeures pour les travailleurs. « Le message qu’on essaie de passer au Sénat, c’est qu’il faut que ça passe rapidement à travers leur processus législatif, insiste Philippe Poirier-Monette. On s’attend à ce que le projet de loi soit rapidement mis à l’ordre du jour. » Le projet de loi sera bientôt évalué au Sénat. S’il est adopté sans amendement, il recevra la sanction royale et deviendra loi.

Une indexation record

Parallèlement, Retraite Québec a annoncé une indexation de 6,5 % des rentes pour 2023 — un taux élevé qui s’explique par la hausse du coût de la vie. « Cette mise à niveau est beaucoup plus notable dans un contexte où l’inflation a été galopante, comme en 2022 », explique Philippe Poirier-Monette.

Dans des années à forte inflation, Philippe Poirier-Monette soutient que les bénéficiaires de rentes provinciales auraient avantage à voir une indexation de leurs rentes chaque trimestre, comme le fait le fédéral.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.