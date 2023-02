Le CELIAPP et autres nouveautés fiscales

Ce texte fait partie du cahier spécial Finances personnelles

Des nouveautés fiscales, certaines en vigueur en 2022 et d’autres qui prendront effet en 2023, méritent d’être portées à la connaissance du contribuable québécois et canadien. Au premier chef, le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP).

Sanctionné en décembre dernier par le gouvernement fédéral, le CELIAPP a été mis en place pour permettre aux particuliers d’épargner en vue de l’achat d’une première propriété et il entrera en fonction le 1er avril 2023. « Le délai de trois mois existe pour permettre aux institutions financières de se préparer, explique Suzanne Landry, professeure de comptabilité et fiscalité à HEC. À compter du 1er avril, un résident canadien d’au moins 18 ans et d’au plus 71 ans pourra ouvrir pareil compte auprès d’une institution financière. »

Comment fonctionne le CELIAPP ?

Le CELIAPP comprend des mesures qui s’apparentent à celles du CELI et du REER dont, notamment, la fonction RAP du REER, puisque cette dernière sert aussi à l’achat d’une première propriété. Précisons qu’une première propriété s’applique à tout acheteur qui n’a pas été propriétaire d’une habitation pendant au moins quatre années civiles avant l’ouverture d’un CELIAPP. Par exemple, un particulier âgé de 50 ans qui aurait été propriétaire entre 30 et 40 ans, mais qui ne l’est plus, pourrait donc se qualifier.

La contribution annuelle maximale à un CELIAPP est de 8000 $, ce qui est plus généreux que la contribution maximale de 6500 $ pour un CELI. Le plafond à vie de la contribution à un CELIAPP est fixé à 40 000 $. Si un détenteur ne fait pas la cotisation maximale d’une année, il peut reporter la partie inutilisée à une année subséquente. Par exemple, un particulier contribue 6000 $ une année, l’année suivante sa contribution maximale pourrait être de 10 000 $, soit 8000 $ plus 2000 $.

Tout comme pour le REER, les cotisations annuelles à un CELIAPP sont déductibles d’impôt et il n’est pas obligatoire de demander la déduction fiscale l’année de la contribution, car on peut aussi la reporter à une année subséquente.

La durée limite de détention d’un CELIAPP est de 15 ans, après quoi le CELIAPP doit être utilisé. La durée de détention se termine aussi dès le détenteur atteint l’âge de 71 ans. Le retrait, en tout ou en partie, d’un CELIAPP pour l’achat d’une première propriété n’est pas considéré comme un revenu, et par conséquent, il n’est pas imposable. Tout retrait d’un CELIAPP pour une autre raison que pour l’achat d’une première propriété est considéré comme un revenu et donc est imposable, contrairement à un CELI où un retrait n’est pas considéré comme un revenu et donc est non imposable. Et contrairement à un RAP, où le montant retiré doit être remboursé à l’intérieur de 15 ans si l’on veut éviter de payer de l’impôt, un retrait admissible d’un CELIAPP n’a pas à être remboursé.

À tout moment, la somme accumulée dans un CELIAPP peut être transférée, en tout ou en partie, dans un REER, sans conséquences fiscales. De plus, ce transfert n’affectera pas le montant maximal de contribution annuelle du contribuable à son REER. Lorsque la durée de détention d’un CELIAPP arrive à échéance après 15 ans, le transfert du CELIAPP au REER est la seule façon de décaisser un CELIAPP sans payer d’impôt. À 71 ans, le détenteur fera ce transfert plutôt vers un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

CELIAPP ou REER ?

Si l’on envisage l’achat d’une première propriété, doit-on commencer par le CELIAPP ou par le REER ? « Tout dépend de la situation financière du particulier et de sa capacité d’épargne, souligne Suzanne Landry. Mais le choix est moins déchirant depuis que le gouvernement fédéral a changé le règlement et qu’il permet maintenant l’utilisation à la fois du RAP et du CELIAPP pour l’achat d’une première propriété. Comme on peut retirer 35 000 $ du RAP et la totalité du CELIAPP, cela peut représenter une jolie somme. »

Fait important à noter : tout comme pour un CELI et un REER, les contributions à un CELIAPP peuvent être placées dans plusieurs véhicules financiers — actions, obligations, fonds communs de placement, etc. Il importe donc de choisir les placements qui donneront le meilleur rendement.

Crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux aînés

« C’est un crédit d’impôt du gouvernement du Québec qui s’adresse aux personnes âgées de 70 ans et plus, explique Suzanne Landry. Le changement important, c’est qu’il a été bonifié, passant de 500 $ à 2000 $. Par contre, le crédit d’impôt pour les activités des aînés a été aboli. »

Pour obtenir le montant de 2000 $, le revenu familial d’un particulier vivant seul, par exemple, ne doit pas dépasser 24 195 $. Au-delà de cette somme, le crédit d’impôt est retranché selon la formule du 5 %. Ainsi, si le revenu familial est de 26 195 $, donc 2000 $ de plus, le calcul est 5 % de 2000 $, soit 100 $. Le crédit tombe alors à 1900 $, et ainsi de suite selon le revenu familial. Le crédit disparaît lorsque le revenu familial, pour une personne aînée seule, atteint 64 195 $.

Crédit d’impôt pour travailà domicile

« Ce crédit d’impôt du gouvernement fédéral a vu le jour pendant la pandémie, explique Suzanne Landry, et il s’adresse au travailleur salarié qui a été tenu par son employeur de travailler à partir de son domicile. On s’attend à ce que le gouvernement fédéral mette fin à ce crédit en 2023. »

Donc, il est toujours offert pour l’année d’imposition 2022 et il donne droit à un crédit de 500 $, selon la formule du 2 $ par jour travaillé à domicile, pour un total de 250 jours ouvrables. Il est aussi possible de demander à son employeur de remplir un formulaire spécifique si l’on croit mériter un montant supérieur. « Mais dans ce cas, il faut présenter des pièces justificatives, précise Mme Landry, ce qui n’est pas le cas pour le montant de 500 $. »

