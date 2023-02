Des Canadiens passent à côté de milliers de dollars en prestations

Ce texte fait partie du cahier spécial Finances personnelles

Des Canadiens qui omettent de produire leur déclaration de revenus passent à côté de centaines, voire de milliers de dollars en prestations. L’organisme à but non lucratif Prospérité Canada souhaite mettre en place des solutions afin d’aider les personnes à faible revenu à toucher leur dû.

Plusieurs raisons expliquent ce phénomène chez les gens en situation économique précaire. L’une d’entre elles est qu’ils ignorent parfois que de l’argent leur est dû, raconte Elizabeth Mulholland, p.-d.g. de Prospérité Canada. L’organisme a pour mission d’éduquer les personnes à faible revenu à la littératie financière. « Mais, dans de nombreux cas, ils sont au courant, mais ils attendent avant de faire une déclaration de revenus, souligne-t-elle. Comme certains d’entre eux ont des dettes, ils craignent alors que le gouvernement les poursuive pour s’en acquitter ou qu’il saisisse leur compte bancaire. « Ils vivent dans la peur et ne la font tout simplement pas », résume-t-elle.

D’autres personnes ont de la difficulté à remplir leur déclaration ou à réunir les documents nécessaires pour sa production. « Des gens n’ont même pas de pièces d’identité. D’autres n’ont pas de numéro d’assurance sociale. Ils ont donc besoin d’aller chercher leur certificat de naissance en premier », et ensuite les autres papiers, illustre Mme Mulholland. « Et obtenir ces documents coûte de l’argent. Si vous n’en avez pas, cela peut revenir très cher. »

Certains contribuables se heurtent aussi à la barrière de la langue, s’ils ne parlent ni français ni anglais. « Ils peuvent avoir des problèmes de santé cognitive ou mentale, des difficultés liées au logement, à l’alphabétisation, de sorte qu’ils ne peuvent pas lire la documentation et la comprendre », énumère Mme Mulholland.

Aider les gens à toucher l’argent qui leur est dû

Un adulte célibataire et sans enfant peut notamment se qualifier pour le crédit pour la TPS et l’allocation canadienne pour les travailleurs. « Vous passez probablement à côté de 2000 $ au minimum si vous ne faites pas votre déclaration de revenus », évalue Mme Mulholland. En faisant leur déclaration, les parents avec enfants pourraient quant à eux recevoir approximativement 6000 $ par enfant, calcule-t-elle. « Si vous êtes une personne âgée avec un faible revenu, [en ne faisant pas votre déclaration] vous pourriez avoir un manque à gagner d’environ 800 $ par mois en supplément de revenu garanti », poursuit la p.-d.-g.

Les contribuables peuvent récupérer les crédits d’impôt et les prestations en retournant jusqu’à 10 ans en arrière. « Cela vaut vraiment la peine de déclarer vos arriérés d’impôts si vous êtes à faible revenu », dit Mme Mulholland. Elle encourage donc les gens dans cette situation à trouver un comptoir d’impôts près de chez eux. « L’Agence du revenu du Canada (ARC) soutient les comptoirs communautaires d’impôt sur le revenu », rappelle la p.-d.-g. de Prospérité Canada. Elle précise néanmoins que ce ne sont pas tous ces établissements qui offrent le service de déclarations de revenus sur plusieurs années en arrière.

Elle souligne la nécessité d’un accès à de tels comptoirs à longueur d’année, et pas seulement durant la période de pointe. Ainsi, le fait de remplir plusieurs déclarations simultanément permet parfois de toucher un montant d’argent important. « Cela pourrait signifier un retour aux études pour se qualifier en vue d’un meilleur emploi, un capital pour démarrer une entreprise, de l’épargne pour l’éducation de leurs enfants. Cet argent fait une grande différence pour les gens », souligne Mme Mulholland.

Plusieurs contribuables qui remplissent de telles déclarations en même temps sont d’ailleurs « soulagés » de comprendre qu’ils n’ont pas de dette envers le gouvernement, mais plutôt l’inverse. « Leur réaction est “qu’est-ce que je fais de tout cet argent ?” Souvent, ils n’ont jamais vu de somme aussi faramineuse auparavant », explique Mme Mulholland.

La réception de montants importants ouvre ensuite la porte à une discussion sur les finances personnelles. « Cela leur permet d’évaluer leur situation et de regarder leur budget pour utiliser au mieux ces sommes », ajoute-t-elle.

Des solutions pour mieux orienter les gens

Sur son site Web, Prospérité Canada a d’ailleurs développé un outil pour orienter les gens et déterminer les sommes auxquelles ils ont droit. « Il y a plus de 300 prestations fédérales et provinciales à travers le pays », rappelle Mme Mulholland.

L’organisme a également mis sur pied un répertoire recensant les organisations à travers le Canada qui viennent en aide aux contribuables pour la production de leur déclaration de revenus.

Mme Mulholland estime que l’ARC a tenté « beaucoup de choses » afin d’augmenter le nombre de Canadiens qui remplissent leur déclaration de revenus. Mais elle est également d’avis qu’une meilleure communication entre le gouvernement fédéral et le ministère provincial du Revenu permettrait de mieux atteindre ces personnes. « Il y a beaucoup de gens qui veulent aider à résoudre ce problème. Mais nous ne travaillons pas très efficacement ensemble. C’est la tâche de l’ARC de mettre sur pied cette capacité de coordination soutenue. »

