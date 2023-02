Pour tirer son épingle du jeu en 2023

Ce texte fait partie du cahier spécial Finances personnelles

Après une année financière 2022 fort agitée, marquée par une hausse subite des taux d’intérêt et le retour de l’inflation, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers financiers sont assaillis de questions.

Et c’est très bien ainsi, selon Dominic Paquette, président de Partenaire-conseils Groupe financier. Car au dire de ce conseiller financier actif dans le domaine depuis 28 ans et récompensé de nombreux prix, la pire chose à faire est de réagir sur un coup de tête.

« Il survient toujours des événements géopolitiques inattendus auxquels les marchés réagissent paranticipation », explique le conseiller, qui cite une longue liste : crise des missiles de Cuba en 1962, crise du pétrole en 1973, crise des prêts hypothécaires de 2007-2008, crise sanitaire de 2020-2022, guerre en Ukraine en 2023. « La nouvelle normale n’est pas si nouvelle. »

Que penser de la nouvelle année ?

Pour 2023, Dominic Paquette en étonnera plusieurs en affirmant qu’il n’y a jamais de meilleur ou de pire moment pour investir. « Le mieux, c’est tout simplement quand on a les sous. » Quelle que soit la stratégie, il recommande toujours d’échelonner les achats sur toute l’année à chaque cycle de paie plutôt que d’un coup. « Les clients qui ont investi chaque semaine en 2022 ont connu un rendement positif grâce au dernier trimestre. »

Après, il s’agit de choisir le bon véhicule adapté à ses objectifs. À court ou à moyen terme, les placements à revenus fixes sont subitement devenus plus intéressants. « On peut obtenir du 4 % ou 5 % fixe. De toute ma carrière, je ne me souviens pas de taux fixes aussi élevés. »

Quant au marché boursier, Dominic Paquette fait une distinction très nette entre valeur boursière et profitabilité. En d’autres termes, ce n’est pas parce que les actions baissent ou plafonnent qu’elles ne sont pas rentables pour leurs actionnaires.

« Entre 1900 et 2020, les actions à dividendes ont collaboré à 43 % du rendement. » Cela signifie que 43 % de la croissance du portefeuille est venue des profits reversés aux actionnaires (le dividende) plutôt que de la hausse du prix de l’action. « Par conséquent, dans les années d’incertitude marquées par des taux d’intérêt élevés ou à la hausse, comme 2023, les titres de dividendes présentent un potentiel intéressant. »

Pour l’immobilier, Dominic Paquette n’est pas mécontent que la hausse des taux d’intérêt et la loi limitant les investisseurs étrangers aient remis les pendules à l’heure. « Les surenchères à six, sept, huit acheteurs, dit-il, c’est fini. » Il prédit d’excellentes occasions pour ceux qui veulent investir dans une résidence secondaire ou un grand ensemble locatif. « L’immobilier demeure bon. Des taux de 5 % ou 6 %, ça reste raisonnable, historiquement. On n’est pas dans les 20 % comme en 1980. »

Se méfier des « fausses diversifications »

Issu lui-même de l’immobilier, Dominic Paquette s’est plutôt orienté pendant ses études universitaires vers le placement et la gestion de portefeuille pour ensuite fonder son cabinet indépendant en 2002. « Ce qui me passionne, ce sont les stratégies qui peuvent faire changer les choses. »

Lorsqu’il analyse les dossiers de nouveaux clients, il affirme souvent découvrir ce qu’il appelle de la fausse diversification. « Bien des gens font l’erreur de répartir leur argent entre quelques institutions financières qui font toutes le même type de placement. En réalité, il faudrait plutôt s’attacher au style du gestionnaire. » Selon le spécialiste, la gestion de portefeuille se résume à quatre styles : « valeur », « croissance », « momentum » et « contre-courant », qui ont chacun du pour et du contre, et qui produisent des résultats très différents.

Le style « valeur » s’intéresse aux besoins de base à demande constante, comme l’alimentation, la pharmacie, l’immobilier. « En 2017, on se faisait reprocher d’investir là-dedans, dit-il. Maintenant, on passe pour des génies. »

Le style « croissance » recherche les placements dans des industries innovantes, comme les technos, qui ont marché très fort pendant 20 ans, mais qui traversent un trou d’air actuellement.

Le style « momentum » consiste à changer de cheval en pleine course pour profiter de ceux qui ont de l’élan. Par exemple, lors des confinements généralisés de la crise sanitaire, les détaillants à grande surface ont connu un regain d’intérêt. « Le danger est évidemment de sauter au mauvais moment et de se ramasser par terre. »

Le style « contre-courant » consiste à faire le contraire de tout le monde. Comme ceux qui ont investi au Japon dans les années 1990 quand tout allait mal. Ou ceux qui placent actuellement dans les actions européennes, dont les perspectives sont mauvaises sur deux ou trois ans. « Le contre-courant, ça se dit bien dans les cocktails, dit Dominic Paquette, mais dans la réalité, ça demande de la patience et du caractère. »

Un bon portefeuille va combiner ces quatre styles selon le niveau de tolérance de l’investisseur, explique Dominic Paquette, qui prend pour exemple une équipe de hockey avec ses attaquants, ses défenseurs et ses gardiens de but. « On ne fait pas une équipe juste avec des gardiens. »

Par conséquent, l’une des pires erreurs à faire consiste à comparer les gestionnaires selon leur pourcentage de rendement sans tenir compte de leur style. « Ça n’a pas de sens. Un gestionnaire défensif va viser la stabilité, pas à marquer des points. Il y en a d’autres qui sont des attaquants très compétents. Et d’autres qui assurent un rendement à coût raisonnable — rien de spectaculaire, mais efficace. On doit donc juger un gestionnaire selon ses objectifs. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.