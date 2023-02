BP freine la transition énergétique après un résultat dopé aux hydrocarbures

Le géant britannique des hydrocarbures BP a annoncé mardi un résultat annuel pour 2022 dopé par les cours des hydrocarbures, accompagné d’importantes distributions à ses actionnaires, mais il a ralenti sa transition énergétique, au grand dam des écologistes.

BP voit son bénéfice hors éléments exceptionnels plus que doubler sur un an pour atteindre 27,7 milliards de dollars américains, un record, dans la foulée de la hausse des prix du pétrole et du gaz, tirés notamment par la guerre en Ukraine. Ce résultat publié peu après celui de Shell, qui a annoncé la semaine dernière avoir fait le bénéfice le plus élevé de son histoire en 2022, soit 42,3 milliards de dollars, et les chiffres spectaculaires de ses rivaux américains ExxonMobil et Chevron, attise les appels à une taxation plus importante en pleine crise du coût de la vie.

Mais le conflit en Ukraine a aussi pesé lourdement sur le groupe, qui voit son résultat net tomber dans le rouge avec une perte nette part du groupe de 2,5 milliards de dollars à cause de frais comptables de plus de 24 milliards de dollars liée à la sortie de la russe Rosneft.

BP a par ailleurs annoncé mardi qu’il comptait doper ses bénéfices d’ici 2030 en investissant davantage dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les hydrocarbures, ce qui va ralentir le rythme de sa transition énergétique. Le groupe prévoit ainsi une augmentation des investissements jusqu’en 2030 qui pourrait atteindre 8 milliards de dollars dans les énergies à bas carbone et autant dans le pétrole et le gaz. En conséquence, BP s’attend à ce que sa production de pétrole et de gaz diminue moins vite que prévu : elle sera en 2030 25 % plus faible qu’en 2019, contre une diminution de 40 % précédemment visée.

Malgré des résultats records, BP « revient en arrière sur ses récentes promesses climatiques », a déploré l’ONG Friends of the Earth.

Engagements ambitieux

« Nous continuons à croire que notre ambition et nos objectifs, pris ensemble, sont cohérents avec les objectifs de l’Accord de Paris », qui vise à limiter le changement climatique, a assuré le directeur général de BP, Bernard Looney, lors d’une conférence d’analystes. Il a notamment fait valoir que BP était désormais plus ambitieux dans son objectif de réduire les émissions liées à ses activités : celles-ci devront être à 50 % neutres en carbone en 2030, mais M. Looney a reconnu que ce serait « plus difficile » d’y parvenir.

Greenpeace, qui louait un an plus tôt « le plus ambitieux des géants pétroliers » pour sa transition, fustige désormais des engagements « sapés par la pression des investisseurs et des gouvernements ».

De fait, BP a annoncé mardi une hausse de 10 % de son dividende pour le quatrième trimestre, ainsi qu’un nouveau programme de rachat d’actions de 2,75 milliards de dollars. Les redistributions aux actionnaires ont dépassé 14 milliards de dollars pour 2022. « Plus de la moitié » des bénéfices de BP « vont directement vers des actionnaires super riches, alors que des millions de personnes n’ont même pas les moyens de chauffer leur maison », dénonce l’ONG Global Justice Now, qui appelle à ce que les géants pétroliers soient taxés davantage.

Le gouvernement du Royaume-Uni a introduit en mai, puis augmenté en fin d’année à 35 %, une taxe sur les bénéfices énergétiques exceptionnels, tout comme l’Union européenne, qui a adopté fin septembre une « contribution temporaire de solidarité ». Selon BP, la taxe exceptionnelle britannique a pesé en 2022 à hauteur de 1,8 milliard de dollars dans ses comptes, et la contribution européenne, à hauteur de 505 millions.

Un porte-parole du premier ministre Rishi Sunak a semblé écarter mardi une nouvelle hausse de la taxation des producteurs d’hydrocarbures. Le gouvernement « maintient un équilibre entre le financement d’aides importantes au coût de la vie […] tout en encourageant l’investissement en mer du Nord pour renforcer la sécurité énergétique », a-t-il relevé.

L’entreprise a été récemment accusée de tarder à mettre en oeuvre la sortie de la Russie. Elle avait indiqué en décembre qu’il s’avérait « complexe » de se débarrasser de sa part de 19,75 % dans Rosneft. « Nous restons activement engagés dans la vente de notre participation […] et nous informerons le marché en temps voulu », a répété M. Looney mardi.