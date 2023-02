Nouveau recul des ventes de maisons à Montréal

Les ventes de propriétés résidentielles dans la grande région de Montréal ont enregistré le mois dernier une baisse de 36 % par rapport à l’an dernier, atteignant ainsi leur plus faible niveau depuis 2009 pour un mois de janvier, a indiqué mardi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Un total de 1791 habitations ont changé de mains le mois dernier dans la région métropolitaine de recensement (RMR), comparativement à 2816 transactions en janvier 2022, a précisé l’association. Les prix de vente médians ont diminué pour toutes les catégories de propriétés, mais la baisse la plus prononcée à cet égard a été celle des maisons unifamiliales, dont le prix médian a reculé de 7 %, à 500 000 $.

Le nombre de ventes de maisons unifamiliales a reculé de 31 % pour se fixer à 898, reculant sous la barre des 1000 transactions pour la première fois depuis que ces données ont commencé à être compilées par le système Centris, en 2000. Les ventes de plex, soit les immeubles de deux à cinq logements, ont enregistré le déclin annuel le plus prononcé en janvier, cédant 52 %. Leur prix médian a cédé 6 %, pour se chiffrer à 675 000 $. De leur côté, les copropriétés ont vu leur prix médian (370 000 $) enregistrer la plus faible baisse annuelle, soit 3 %. Leurs ventes ont reculé en janvier de 38 % sur un an.

Du côté des grands secteurs de la RMR, la baisse des prix médians (par rapport à il y a un an) des unifamiliales est plus marquée pour Saint-Jean-sur-Richelieu (-20 %) et la Rive-Sud (-10 %). L’île de Montréal suit avec une variation de -7 %, tandis que la diminution a été plus faible dans les secteurs de la Rive-Nord (-5 %), de Vaudreuil-Soulanges (-4 %) et de Laval (-3 %).

Bond des inscriptions

La faiblesse des ventes favorise l’accumulation de propriétés sur le marché, comme le démontre la hausse de 65 % des inscriptions en vigueur par rapport à janvier 2022. Cette hausse est soutenue par toutes les catégories de propriétés, mais elle est particulièrement prononcée dans le secteur des unifamiliales, pour lesquelles elle a atteint 89 %. Avec 15 020 propriétés à vendre en janvier 2023, les stocks dépassent ainsi légèrement leur niveau prépandémique de janvier 2020, a souligné l’APCIQ.

Puisque la Banque du Canada a indiqué le mois dernier qu’elle mettait fin, pour l’instant, à ses hausses de taux d’intérêt, et que les conditions du marché semblent moins favoriser les vendeurs, l’APCIQ croit que le contexte pourrait redonner confiance aux acheteurs et que l’activité du marché pourrait se stabiliser dès ce printemps.

« Avec un niveau d’activité qui s’approche d’un creux historique pour un mois de janvier, l’inventaire de propriétés à vendre tend à se reconstituer plus rapidement. Cette dynamique s’inscrit dans la tendance des six derniers mois. Outre le plein impact de la hausse des taux d’intérêt sur la capacité financière des premiers acheteurs, c’est surtout l’attentisme et la prudence qui sont généralement de mise, et ce, malgré le recul des prix. La demande latente pour acheter une propriété est néanmoins toujours bien présente », relève Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

Cependant, l’entrée en vigueur de nouvelles lois, notamment pour interdire aux investisseurs étrangers d’acquérir des propriétés dans les grandes villes québécoises, pourrait aussi avoir une incidence sur l’activité à Montréal, a fait savoir l’association.

Recul à Québec

Pour sa part, la RMR de Québec a enregistré 521 ventes résidentielles sur son territoire au cours de janvier, soit une diminution de 24 % comparativement à la même période en 2022. Il s’agit d’un niveau de ventes pour un mois de janvier légèrement inférieur à la moyenne historique depuis 2000, indique l’APCIQ.

Le prix médian dans le marché des plex était de 330 000 $, ce qui représente un recul de 5 % sur un an. Celui des unifamiliales est stable à 325 000 $, alors que la catégorie des copropriétés enregistre une croissance du prix médian de 9 %, à 235 000 $.

Avec Le Devoir