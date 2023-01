Le vice-président exécutif d’Hydro-Québec Éric Fillion quitte son poste

Le vice-président exécutif d’Hydro-Québec, Éric Fillion, a annoncé qu’il quittait la société d’État le 17 février prochain. C’est la deuxième annonce de départ d’un dirigeant d’Hydro-Québec en quelques semaines.

Dans un communiqué publié sur le site d’Hydro-Québec, mardi, celui qui était également chef de l’exploitation et de l’expérience client, a simplement indiqué qu’il souhaitait entamer un « nouveau chapitre de sa carrière ».

« Je tiens à saluer les qualités de leader d’Éric, notamment sa capacité à mobiliser les équipes, de même que sa grande rigueur », a pour sa part écrit Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, qui avait elle-même annoncé son départ, au début du mois de janvier, après trois ans en poste.

« Je me considère privilégié d’avoir oeuvré, au cours des sept dernières années, auprès d’une équipe qui se consacre au quotidien à la réalisation de la mission de base d’Hydro-Québec et au service à la clientèle », a également écrit Éric Fillion dans le communiqué.

La missive d’Hydro-Québec souligne que la structure de l’organisation « demeure inchangée. Régis Tellier, vice-président – Opérations et maintenance, et Geneviève Fournier, vice-présidente – Marketing et expérience client, relèveront de Sophie Brochu jusqu’à nouvel ordre. »