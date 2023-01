Pourquoi croit-on que l’inflation redescendra rapidement à un niveau près de 2 %?

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

Une récente analyse de l’inflation dans l’histoire indiquait que la médiane historique pour que l’inflation passe de 8 % à 3 % est de 10 ans. La question de Louka Kattan Méthot est donc : qu’est-ce qui pousse la plupart des analystes à croire que l’inflation va redescendre rapidement à un niveau près de 2 %, alors qu’historiquement, ça n’a pas souvent été le cas ?

Résumé simplement, l’auteur que notre lecteur cite a observé qu’un bond de l’inflation à 4 % est souvent temporaire, mais lorsque l’inflation dépasse 8 %, elle passe à des niveaux plus élevés plus de 70 % du temps. Si l’inflation plafonne pour atteindre 4 ou 6 %, elle recule de moitié en 1 an environ. Si elle est en accélération, une inflation de 6 % revient à 3 % en une médiane d’environ 7 ans. Revenir à une inflation de 3 % à partir d’un taux de 8 % ou plus prend habituellement de 6 à 20 ans, avec une médiane de plus de 10 ans.

Il faut nuancer ce regard historique. Partant d’un niveau de 3 % au début de 1970, l’inflation s’est emballée pour atteindre une moyenne de près de 11 % observée au début des années 1980. Le tout a été suivi d’une décélération marquée sous le coup d’une hausse parfois musclée des taux d’intérêt des banques centrales. Sans que l’on revienne au niveau de 3 %, mais pour rester autour de 4 %.

Or, en 1991, la Banque du Canada a adopté une politique de ciblage autour de 2 %. Durant les 30 années qui ont suivi, l’inflation est demeurée au sein de l’intervalle cible de 1-3 % (sauf quatre ou cinq petits dépassements, dont un sous la limite inférieure de 1 %), et ce, jusqu’en avril 2021. Vous connaissez la suite.

Il faut également s’arrêter sur ce qui alimente l’inflation. Les effets d’une demande excédentaire sont plus faciles à contrer pour une banque centrale qu’un choc d’offre (comme les difficultés rencontrées sur la chaîne d’approvisionnement) ou exogène (comme le choc pétrolier des années 1970 ou encore l’impact de la guerre russe en Ukraine sur les cours des matières de base et énergétiques).

Au-delà de la cible, la Banque du Canada travaille pour que l’inflation reste basse, stable et prévisible. Dans la conjoncture actuelle, elle veut éviter un désancrage des attentes inflationnistes des ménages et des entreprises qui pourrait engendrer une spirale salaire-prix et alimenter une inflation autoréalisatrice difficile à éteindre. Présentement, les attentes à long terme oscillent autour de la cible.

