Le nationalisme industriel américain peut être une bonne nouvelle, disent le Canada et l’Europe

Les efforts des États-Unis visant à attirer chez eux à coups de subventions des entreprises des secteurs des technologies et de l’énergie propre sont plutôt une bonne nouvelle, assurent le Canada et l’Europe, qui espèrent ne pas trop en faire les frais — et qui cherchent chacun de leur côté à s’adapter à un monde qui semble vouloir se réorganiser en « blocs régionaux ».

« Il ne faut pas se raconter d’histoire. Le monde est en train de changer extrêmement rapidement », a déclaré le commissaire européen au marché intérieur, le Français Thierry Breton, lors d’une conférence devant le Conseil des relations internationales de Montréal lundi.

C’est la faute de l’invasion de l’Ukraine, qui a révélé brutalement la dépendance européenne à l’énergie russe, « mais pas seulement », a expliqué celui qui a été entre autres responsable de l’approvisionnement en vaccins lors de la pandémie de COVID-19 en Europe et qui a donc fait face aux protectionnismes chinois et américain en la matière. « On a une politique de blocs, désormais. C’est évidemment l’Amérique du Nord. C’est évidemment l’Europe. Et c’est aussi la Chine, qui est quand même l’éléphant dans la pièce. »

Ce qui le préoccupe aujourd’hui, c’est notamment comment les centaines de milliards de dollars de subventions offertes par le gouvernement Biden aux entreprises qui investiront aux États-Unis dans les secteurs des semi-conducteurs (par le biais du CHIPS Act), des énergies vertes et des véhicules électriques (grâce à l’Inflation Reduction Act) pourraient fausser les échanges commerciaux, mais aussi comment l’Europe pourra elle-même offrir des avantages susceptibles de convaincre les entreprises de demeurer sur son territoire.

« On veut de la coopération plutôt que de la compétition », a dit Thierry Breton à propos des relations entre l’Europe et ses partenaires commerciaux.

Le Canada pas en reste

Le Canada, comme le Mexique, est parvenu à faire admettre à Washington qu’il faisait partie intégrante d’une chaîne de valeur nord-américaine dans le milieu de l’automobile, y compris électrique.

Mais pour que les entreprises d’autres secteurs ne choisissent pas les États-Unis à son détriment, le fédéral annoncera lui aussi des programmes d’aide et des subventions dans son prochain budget, a fait savoir le ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, qui partageait la scène avec le commissaire européen. « Absolument. On n’a pas le choix », a-t-il dit. Il ne s’agit pas de s’engager dans une course au plus offrant, a-t-il expliqué, « mais de s’assurer de rester compétitif ».

« On n’est pas en train de tout rapatrier, a indiqué de son côté Thierry Breton lors d’une mêlée de presse, en marge de la conférence. Personne ne fera tout tout seul. » Mais « les crises nous apprennent que, pour être un bon allié, il faut être fort, il faut être solide ».

Un bien malgré tout

En fait, malgré les « petits irritants » qu’on espère pouvoir corriger au terme de négociations, ces nouvelles politiques industrielles américaines sont surtout une bonne nouvelle, ont noté l’Européen et le Canadien.

Après tout, il s’agit, pour les États-Unis, d’accélérer la transition vers les énergies vertes et de réduire leur dépendance à l’égard de pays moins fiables — ou plus à risque — dans des secteurs technologiques névralgiques.

Il n’est pas normal, par exemple, que le monde dépende à ce point de la Chine pour le lithium des batteries ou les terres rares qui entrent dans la fabrication des composants électroniques, ou de Taïwan pour ses semi-conducteurs, ont-ils fait valoir. L’Europe et les États-Unis espèrent que d’ici 2030, ils pourront produire au moins la moitié des semi-conducteurs dont ils auront besoin.

Ce contexte géoéconomique est une chance à ne pas rater pour le Canada, qui peut s’imposer comme un partenaire commercial idéal, selon François-Philippe Champagne. Bien sûr, « les gouvernements doivent faire partie de l’équation. Mais on ne gagne jamais avec les subventions », a noté le ministre fédéral en mêlée de presse. Ce qui devrait vraiment distinguer le Canada, c’est la qualité de sa main-d’oeuvre, son écosystème industriel, ses réserves de minéraux critiques, son énergie renouvelable et ses nombreux accords de libre-échange, sans parler de sa stabilité et de sa prévisibilité, a-t-il noté.

Thierry Breton reconnaissait volontiers les atouts du Canada et du Québec lundi, lui qui devait encore se rendre à Ottawa au terme d’une mission d’une dizaine de jours qui l’a aussi amené en Afrique et aux États-Unis. « Je ne dis pas ça parce que je suis à Montréal. Je suis à Montréal parce qu’il y a ça. »