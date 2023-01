Le coût économique de la propagation de fausses informations

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquer ici.

La propagation de fausses informations a un coût, y compris économique.

Face à la plus grave pandémie mondiale depuis un siècle, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé avait lancé ce cri d’alarme à l’hiver 2020 : « Nous ne combattons pas seulement une épidémie ; nous luttons aussi contre une infodémie. Les informations fausses se propagent plus vite et plus facilement que ce virus, et elles sont tout aussi dangereuses. »

Le phénomène défraie la chronique depuis quelques années déjà, mais a fait l’objet de relativement peu d’études scientifiques sur ses impacts socio-économiques pour le moment. Un groupe d’experts du Conseil des académies canadiennes (CAC) s’est penché sur la question en essayant notamment d’estimer le coût économique, durant la pandémie de COVID-19, de ce qu’il appelle la « mésinformation » et qui couvre « des affirmations qui sont fausses ou trompeuses et diffusées par inadvertance (mésinformation) ou bien créées ou diffusées délibérément (désinformation) ».

Dans un rapport intitulé Lignes de faille et dévoilé récemment, ces experts estiment que la croyance que la COVID-19 était « un canular ou une exagération » a poussé 2,35 millions de Canadiens à retarder leur vaccination ou à la refuser entre mars et novembre 2021. Cela a eu pour conséquences d’augmenter de 22 % le nombre d’infections (+ 200 000), de 28 % celui des hospitalisations (+ 13 000) et de 35 % le nombre de décès (+ 2300) au Canada durant cette seule période de 9 mois.

Cela est aussi venu ajouter 300 millions de dollars (+ 40 %) au total des coûts d’hospitalisation et de séjours aux soins intensifs. Bien que déjà élevée, cette facture ne constitue qu’une estimation prudente et partielle du problème puisqu’elle ne tient pas compte « de la facturation des médecins, des coûts des consultations externes, du temps d’absence du travail, des coûts de traitement de la COVID longue durée, des pertes de productivité dues aux décès prématurés ou des coûts sociétaux en général », expliquent les chercheurs. Tous ces facteurs n’ont pas touché les Canadiens également, poursuivent-ils, le virus, les pertes d’emplois et la réduction des heures de travail ayant frappé de façon disproportionnée les personnes à faible revenu et racisées.

Influence complexe, mais réelle

La mésinformation a une influence complexe, souvent indirecte, et pas toujours facile à cerner, sur le cours des choses, observent les auteurs du rapport du CAC. Ses dommages n’en sont pas moins réels et graves, y compris sur le plan économique. En brouillant notre compréhension des conséquences potentielles de nos choix personnels et collectifs, et en nourrissant la discorde sociale et la polarisation politique, elle freine notre capacité de nous attaquer aux nombreux défis communs auxquels nous faisons face, comme les changements climatiques, les maladies, la dégradation de l’environnement, les inégalités, les menaces à la démocratie et les guerres, déplorent-ils.

Ce ne sont pas les exemples qui manquent. En semant le doute sur la science des changements climatiques et en prétendant, à tort, que la taxe carbone au Canada était une « tueuse d’emplois », la mésinformation a contribué au retard de la lutte contre un phénomène qui devrait réduire le produit intérieur brut mondial de 11 % à 14 % d’ici 2050.

Les fausses informations ont toujours existé, admettent les experts, mais leur diffusion a explosé avec l’apparition des médias sociaux, dont les revenus reposent sur la mobilisation de leurs utilisateurs. Les créateurs de désinformation l’ont bien compris et se servent de ces plateformes comme de formidables moyens de diffusion en exploitant les biais cognitifs des consommateurs. La mésinformation sert aussi « de plus en plus comme arme à des fins politiques, se nourrissant de la polarisation politique et y contribuant ».

La lutte contre ce phénomène sera longue et complexe, prévient le rapport du CAC. Elle devra passer par la diffusion d’informations scientifiques exactes présentées « de manière honnête, compréhensible et par des messagers de confiance ». Une vérification fiable des faits et un étiquetage clair de la présence d’informations erronées pourraient aussi être faits en ligne. En outre, il faut éduquer le public, « notamment en matière médiatique et scientifique et sur les techniques utilisées pour diffuser de la mésinformation ».