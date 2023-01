Hardbacon saborde une partie de ses activités

Toujours en difficultés financières après avoir levé 3,1 millions de dollars en cinq ans, la technologie financière Hardbacon coupe dans le gras. Julien Brault, son président et fondateur, annonce l’abandon des outils d’aide aux investisseurs qui sont au coeur de son service depuis sa création en 2017.

Les quelque 2000 actionnaires embarqués dans l’aventure à travers notamment deux étapes de financement participatif survenues l’an dernier n’ont pas leur mot à dire dans ce changement de cap. « Ce serait ingérable », affirme Julien Brault. Hardbacon a levé environ 800 000 $ en 2022 par l’entremise de la plateforme Web FrontFundr.

Hardbacon est l’une des rares jeunes pousses québécoises à miser sur le financement participatif en capital pour financer ses activités. Plutôt que de se tourner vers des firmes privées d’investissement, le financement participatif permet à une entreprise de recueillir de petites sommes auprès d’un grand nombre de personnes, généralement par Internet.

Dans une communication sur les réseaux sociaux, Hardbacon a confirmé saborder l’application même qui l’a vue naître. « C’est la fin pour la fonctionnalité “Investissement” dans l’app de Hardbacon », a écrit sur Facebook Julien Brault, jeudi dernier.

Cette fonctionnalité permettait, entre autres choses, d’interconnecter des comptes d’investissement, d’obtenir des analyses automatisées de portefeuilles et d’exécuter des simulations boursières. « En d’autres mots, on a jeté à la poubelle presque 100 % du code écrit avant 2020 », a-t-il résumé sur son compte Facebook.

Hardbacon retarde dans la foulée son intention de s’inscrire à la Bourse. La jeune pousse montréalaise avait, dans le passé, utilisé comme argument pour recruter des investisseurs cette volonté de devenir une société à capital ouvert. « Le marché présentement n’est pas favorable à une entrée en Bourse, donc ce n’est plus possible », déclare en entrevue au Devoir Julien Brault. « J’ai fait l’erreur de donner un timeline dans le passé, et je pense toujours que c’est une bonne idée, mais on ne peut pas prédire l’avenir. »

Plutôt que de préparer une entrée en Bourse, donc, Hardbacon entame une nouvelle étape de financement auprès d’« investisseurs accrédités », soit des particuliers qui sont dans une situation financière suffisamment confortable pour mettre des fonds dans un projet comme le sien.

Toujours pas rentable

Le risque n’en reste pas moins élevé : Hardbacon n’est toujours pas rentable. Optimiste, son fondateur se fixe comme cible de le devenir d’ici un an. « Nous avons des revenus supérieurs à 500 000 $ [en 2022], nous ne sommes pas rentables encore, mais on devrait y parvenir cette année », promet-il. Pour y arriver, Hardbacon devra doubler ses revenus, ajoute-t-il, confirmant au passage avoir fait des mises à pied l’an dernier.

Cette annonce boucle un virage dans le modèle d’affaires de Hardbacon qui aurait dû être effectué plus tôt, admet Julien Brault. « Ça a duré plus longtemps que ça aurait dû. Ça devenait lourd à soutenir financièrement. »

À l’avenir, Hardbacon se concentrera donc sur l’offre et la comparaison gratuite pour ses utilisateurs de produits financiers, auxquels l’application ajoutera des conseils et de l’information pour aider les gens dans leurs finances personnelles.

À la mi-janvier, dans la foulée de l’engouement suscité par des services automatisés de génération de texte comme ChatGPT, du laboratoire californien OpenAI, Hardbacon a par ailleurs lancé sa propre entreprise de création de contenu « qui mise sur des technologies comme ChatGPT pour aider ses clients à reproduire son succès » sur Internet.

Le « gros changement » pour Hardbacon est donc d’être devenue une application gratuite sur les finances personnelles et qui génère des revenus en dirigeant ses utilisateurs contre rémunération vers des banques ou d’autres institutions financières. Avant cela, l’application ciblait davantage les investisseurs autonomes et était vendue selon une formule payante par abonnement. « Je ne prévois pas d’autre changement de modèle d’affaires », affirme Julien Brault.

Ce glissement vers la production de contenu de la part d’Hardbacon ne s’est pas fait sans vague. Cet automne, la firme de courtage hypothécaire Planiprêt a déposé une plainte à l’Autorité des marchés financiers (AMF) contre le p-d.g. Julien Brault. On y allègue que M. Brault, lors d’un passage à une émission de la chaîne de télévision TVA, aurait prodigué des conseils hypothécaires sans détenir les certifications nécessaires. M. Brault s’était alors défendu sur son compte Facebook de donner des conseils, soutenant plutôt « vulgariser des concepts de finances personnelles ».