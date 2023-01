Les taux d’intérêt resteront élevés encore longtemps, croit un ancien dirigeant de la Banque du Canada

Les taux d’intérêt ne reviendront pas à leur niveau prépandémique de sitôt, préviennent des experts. Alors même que le risque d’une récession plane sur l’économie canadienne, la Banque du Canada n’assouplira pas sa politique monétaire d’ici « très longtemps », estime un ancien dirigeant de l’institution.

La pause de la remontée du taux directeur annoncée par la Banque du Canada « n’est pas le début d’un cycle d’assouplissement », a prévenu Jean Boivin, directeur général de BlackRock Investment Institute, à l’occasion d’une conférence organisée par CFA Montréal jeudi.

Devant un parterre de gens d’affaires, l’ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada a souligné que l’institution « ne serait pas mesure de faire cet assouplissement d’ici très longtemps », à son avis.

Entre prendre le risque de générer une récession pour ramener l’inflation à 2 %, ou celui de perdre le contrôle sur l’inflation et ainsi sa crédibilité, « je pense que c’est un no brainer pour l’ensemble des banquiers centraux : ils vont choisir la récession », a indiqué M. Boivin.

Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège chez Mouvement Desjardins, lui aussi panéliste à la conférence, a également souligné que les taux d’intérêt prendraient du temps à redescendre – une tendance qui contraste avec les quinze dernières années, où la politique monétaire a été « tantôt accommodante, tantôt extrêmement accommodante ».

« Il va y avoir une baisse, mais contrairement à ce qu’on voit d’habitude en récession, elle va être très mesurée et très lente », estime M. Jean. L’économiste prévoit que le taux directeur pourrait converger vers 2,5 % d’ici la fin de l’année 2024 et se maintenir ensuite à ce niveau.

Dans le cas d’une récession forte, « comme dans les années 90, là on pourrait penser que l’inflation descendrait peut-être en bas de la cible, et là alors les banques centrales pourraient réduire [les taux] un peu plus rapidement », a par ailleurs précisé M. Jean.