Malgré la tempête, la BDC exigera plus de transparence

Malgré la polémique entourant sa présidente Isabelle Hudon et la firme McKinsey, la Banque de développement du Canada (BDC) veut imposer davantage de transparence dans le capital-risque canadien. La société de la Couronne remettra aux autres fonds et aux entreprises avec qui elle fait affaire un nouvel outil de divulgation des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) qui, espère-t-elle, influencera l’adoption de meilleures pratiques dans l’ensemble du secteur du capital-risque.

Cet outil prend la forme d’un questionnaire assez costaud permettant de détailler l’impact environnemental et social d’une entreprise et de l’état de sa propre gouvernance. Il aborde par exemple les enjeux liés à son empreinte environnementale directe et indirecte. Il pose des questions sur la sécurité de ses systèmes informatiques et sur son degré de préparation face à une éventuelle cybermenace. Il interroge sur les valeurs de l’entreprise, sur le niveau de satisfaction de ses employés et sur sa capacité à réagir à leurs demandes.

Il sera remis à tous les fonds de capital-risque et de capital de développement dans lesquels la BDC a une participation. Les entreprises, petites et grandes, qui sont financées par l’institution et par ces fonds le recevront également.

La BDC joue un rôle plus que central dans le secteur canadien du démarrage d’entreprise. Elle possède une participation dans 124 fonds privés répartis partout au pays. À ce jour, elle a également investi directement dans plus de 400 entreprises. En somme, pour chaque dollar que détiennent les fonds d’investissement privés de capital-risque au Canada, 62 cents proviennent de la BDC.

Une première au Canada

L’impact qu’aura cette mesure sur l’ensemble de l’industrie canadienne du capital-risque et, par extension, des technologies et de l’innovation, risque donc d’être majeur. « C’est une première dans l’industrie », affirme le vice-président exécutif de BDC Capital Jérôme Nycz. BDC Capital est la filiale d’investissement de la BDC responsable de ce nouvel outil, qui s’inspire d’une mesure similaire tentée l’an dernier ciblant plus spécifiquement des critères d’inclusion et de diversité au sein des entreprises avec lesquelles la BDC fait affaire.

« Il y a beaucoup de travail fait par les grandes entreprises pour adopter des meilleures pratiques ESG. Des start-ups n’ont pas l’armée comptable nécessaire pour calculer ces choses-là. Alors nous les outillons pour qu’elles dressent elles-mêmes un compte rendu et pour qu’elles puissent rendre des comptes sur ces critères. »

En partageant son propre modèle de questionnaire, la BDC espère aussi qu’il aidera à harmoniser la façon dont les différents joueurs dans l’écosystème d’investissement et d’innovation au Canada définissent, puis calculent l’impact ESG, ajoute Jérôme Nycz.

« C’est important pour nos entreprises car les grandes multinationales doivent de plus en plus rapporter leurs activités ESG ainsi que celle de leurs partenaires, y compris dans leur chaîne d’approvisionnement, et s’assurer qu’il y a une politique d’engagement sur toute la chaîne. Qu’on le veuille ou non ces entreprises font des affaires avec des entreprises partout dans le monde et avec ça on peut aider les start-ups canadiennes à faire affaires avec elles. »

Plus de transparence

Ce nouvel outil de divulgation des facteurs ESG a été créé après avoir consulté des spécialistes reconnus du milieu, dont Investissement Québec et les fonds québécois Cycle Capital et iNovia. BDC Capital espère qu’il sera aussi bien reçu que l’a été, en 2021, son sondage précédent portant sur l’inclusion et la diversité, auquel ont participé plus de 80 % de ses partenaires, indique Jérôme Nycz.

Les porte-parole de la BDC ont refusé de commenter la polémique entourant la relation plus étroite de l’institution avec la firme de consultation McKinsey depuis l’arrivée à sa tête d’Isabelle Hudon. Des employés actuels et anciens de la BDC ont partagé il y a quelques jours leurs inquiétudes à la CBC relativement à l’octroi de nouveaux contrats et à la hausse des dépenses administratives depuis l’arrivée en poste en 2021 de Mme Hudon.

L’outil de divulgation ESG a entièrement été créé à l’interne, précise-t-on. Quant à savoir si l’actualité des derniers jours affectera sa réception, Jérôme Nycz a répondu, indirectement, qu’il espérait que ça ne changerait rien.

« On espère qu’il sera bien reçu », a-t-il dit. « On souhaite qu’il aide à faire adopter plus largement de meilleures pratiques en matière ESG. Il y a un intérêt commun d’avoir une approche unifiée dans le marché. Nous avons rendu cette approche disponible. »

« Ça répond à un réel besoin », conclut-il.