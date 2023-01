La pression s’accentue sur les détenteurs de prêts hypothécaires résidentiels

La huitième hausse en moins d’un an du taux directeur de la Banque du Canada fera mal aux détenteurs d’un prêt hypothécaire résidentiel à taux variable, ainsi qu’à ceux sur le point de renouveler leur taux. Mais ils devraient ensuite avoir un peu de répit, puisque la banque centrale a annoncé son intention de faire une pause pour évaluer si de nouvelles hausses s’imposent.

« On s’y attendait tous… mais on souhaite que ce soit la dernière hausse », indique Sylvain Poirier, président de l’Association des courtiers hypothécaires du Québec.

La hausse de 0,25 point de pourcentage annoncée lundi, bien que légère, est la plus récente démonstration du redressement musclé de la politique monétaire canadienne destiné à juguler l’inflation.

De son plancher de 0,25 % touché dès le début de la pandémie et maintenu jusqu’au cours de l’hiver 2022, le taux directeur de la Banque du Canada est passé à 4,50 % en moins d’un an.

« Si on prend l’exemple d’un prêt de 400 000 dollars, cette augmentation de 0,25 point de pourcentage ajoute un autre montant de 1000 dollars à rembourser sur l’année, explique M. Poirier. Et cette hausse vient s’ajouter à toutes les autres qui ont eu lieu lors des derniers mois. Quelles dépenses les gens devront-ils encore réduire pour rembourser leur prêt ? Les loisirs ? Les voyages ? L’épicerie… ? »

Taux limite

Dans une note de breffage de la Banque Nationale, les économistes Taylor Schleich, Jocelyn Paquet et Warren Lovely estiment que le resserrement actuel de la Banque du Canada est « plus que suffisant » pour ramener l’inflation à la cible — soit entre 1 % et 3 % — et que de nouvelles hausses ne sont pas nécessaires, de leur point de vue.

Ils notent également qu’avec cette nouvelle hausse, la part des détenteurs de prêts hypothécaires à taux variable et à versements fixes qui ont atteint leur « taux limite » ou leur « taux de déclenchement » (en anglais : trigger rate) passe de 66 % à 73 %.

Pour rappel, même lorsque les taux d’intérêt augmentent, les mensualités des détenteurs d’un prêt à taux variable et à versements fixes ne varient pas. Ce sont les portions du montant allouées aux intérêts et au capital qui sont modifiées.

Or, quand les taux d’intérêt augmentent de façon importante, « les détenteurs de ces prêts peuvent en venir à un point où leurs versements fixes couvrent uniquement les intérêts, et aucun capital », explique la Banque du Canada. Le taux d’intérêt où ce scénario se matérialise s’appelle « taux limite ».

Ainsi, de plus en plus d’emprunteurs pourraient devoir augmenter le montant de leurs versements hypothécaires pour être en mesure de couvrir les intérêts supplémentaires.

Aspirants acheteurs

Du point de vue de ceux qui cherchent actuellement à acquérir une propriété, l’annonce de la Banque du Canada peut être interprétée comme un signal rassurant, estime de son côté Marc Lefrançois, courtier immobilier agréé chez Royal LePage.

« Le message qu’elle envoie, c’est qu’on ne s’en va pas vers des taux d’intérêt à plus de 10 %. Elle s’en tient pas mal à ce qui était prévu. Et on devrait voir une stabilisation. Donc, maintenant que les potentiels acheteurs sont un peu rassurés, voyant qu’on ne s’en va pas vers un désastre total, ils vont pouvoir embarquer sur le marché immobilier », évalue M. Lefrançois.

Sylvain Poirier entrevoit lui aussi un certain répit cette année sur le plan de la politique monétaire. « On s’attend à ce que les taux d’intérêt se stabilisent cette année et diminuent peut-être légèrement d’ici la fin de l’année, ou du moins d’ici l’année prochaine — ce qui offrira un peu de répit, notamment aux détenteurs de prêts à taux variable », indique-t-il.

La prochaine mise à jour du taux directeur de la Banque du Canada aura lieu le 8 mars prochain.