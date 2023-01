Un plan pour accélérer la transition écoresponsable des entreprises

Le répertoire des Pages vertes, qui recense quelque 2400 entreprises écoresponsables partout au Québec, lance un nouveau service d’accompagnement pour aider les entreprises à réduire leur empreinte environnementale.

« Pour savoir où on s’en va, il faut savoir où on est. Or, il y a beaucoup d’entreprises qui ne savent même pas par où commencer quand il s’agit de devenir écoresponsable », souligne Myrianne Parent, fondatrice de l’OBNL Les Pages vertes, qui veut simplifier cet exercice parfois étourdissant pour les entreprises.

« On offre donc un nouveau service pour les aider à faire ce virage. On pose un diagnostic complet par rapport à leurs pratiques, on leur offre un plan d’action pour déterminer ce qu’elles doivent améliorer et prioriser. On leur donne des objectifs concrets, un échéancier et on les met en contact avec des fournisseurs écoresponsables, selon leurs besoins », détaille-t-elle.

Déjà, depuis 2017, le moteur de recherche des Pages vertes rassemble toute une liste d’entreprises qualifiées d’écoresponsables : un salon de coiffure utilisant des produits écologiques, une entreprise de construction et de rénovation d’habitations durables, une boutique de vêtements faits de textiles récupérés, un restaurant qui minimise ses déchets…

Un diagnostic « de base »

Pour figurer au sein du répertoire, les organisations doivent d’abord faire un diagnostic « de base », au terme duquel leur est accordée une cote, qui doit être supérieure à 50 % pour que les organisations soient bel et bien désignées écoresponsables. Ladite cote est calculée selon une kyrielle de critères regroupés sous une douzaine de catégories d’actions, allant de l’achat local à la gestion des déchets, en passant par l’implication communautaire et le système de gouvernance.

Mais pour aller plus loin que souligner et mettre en valeur les entreprises qui parviennent déjà à limiter leur empreinte environnementale, Myrianne Parent veut en convaincre d’autres de faire des actions grâce au nouveau service d’accompagnement mis en place par Les Pages vertes.

D’autant plus que, si l’implantation d’un plan vert dans les organisations se fait aujourd’hui sur une base volontaire, « cela pourrait devenir obligatoire d’en avoir un dans un avenir pas si lointain », estime-t-elle. D’ailleurs, certaines organisations, comme l’association Parcs régionaux du Québec (PARQ) et Aventure Écotourisme Québec (AEQ), réclament déjà que leurs membres attestés en écotourisme obtiennent un diagnostic et un plan d’action avec Les Pages vertes, souligne Mme Parent.

Selon l’OBNL, environ 60 000 personnes utilisent la plateforme des Pages vertes annuellement pour faire des choix de consommation plus écoresponsables.