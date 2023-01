Le Québec écope durement de la baisse des mises en chantier

Les mises en chantier ont chuté de 16 % l’an dernier au Québec, en faisant la province canadienne où le rythme de construction de nouvelles habitations a le plus ralenti, malgré une demande qui reste forte.

C’est ce qui ressort de données publiées mardi par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Celles-ci font état d’une diminution de 16 % des mises en chantier d’habitations dans la Belle Province pour l’ensemble de 2022, par rapport à l’année précédente. Le Québec est suivi de la Nouvelle-Écosse, où le nombre de mises en chantier a diminué de 8 % l’an dernier.

Les données de la SCHL font d’ailleurs état d’une baisse des mises en chantier de 44 % au Québec en décembre 2022, par rapport au même mois l’an dernier, tandis que celles-ci ont plutôt connu une croissance moyenne de 3 % à l’échelle du pays.

« Ça a été un mois de décembre assez morose » pour le Québec, se désole ainsi le directeur du service économique à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), Paul Cardinal.

La baisse des mises en chantier continue d’ailleurs de se poursuivre à Montréal tout comme dans sa banlieue nord et sud. Ainsi, ce rythme de construction d’habitations, destinées tant aux propriétaires qu’aux locataires, a chuté de 25 % en 2022 dans la région métropolitaine. Il faut préciser cependant qu’un record de mises en chantier avait été atteint en 2021. Le nombre de nouvelles constructions entamées en 2022 est ainsi demeuré relativement similaire à ce qu’il était avant la pandémie, explique au Devoir l’analyste Francis Cortellino, de la SCHL. « L’année 2021 était un record », rappelle-t-il.

Cette baisse d’une année à l’autre touche d’ailleurs tous les types de constructions, incluant les maisons unifamiliales, les copropriétés et les appartements locatifs, note l’analyste. La diminution des nouvelles constructions sur le marché locatif dans la région de Montréal est toutefois influencée par le « fort » ralentissement des mises en chantier de résidences pour personnes âgées (RPA), note M. Cortellino. Les RPA ont d’ailleurs été nombreuses à devoir fermer leurs portes l’an dernier pour des raisons financières, un peu partout au Québec.

La hausse de coûts de construction a aussi pu miner l’intérêt des promoteurs à entamer de nouveaux chantiers, tandis que d’aspirants propriétaires ont remis à plus tard l’achat d’une propriété neuve lorsqu’ils ont vu les taux hypothécaires augmenter dans les derniers mois, poursuit l’analyste. Autant de facteurs qui ont joué dans la baisse des mises en chantier dans la région de Montréal et qui pourraient « créer des pressions sur le marché locatif » dans les prochains mois, prévient M. Cortellino.

« On sait qu’il y a plusieurs projets [immobiliers] qui ont été mis sur pause au cours des derniers mois, ce qui n’est naturellement pas une bonne nouvelle concernant les taux d’inoccupation » sur le marché locatif, relève lui aussi M. Cardinal. En 2021, déjà, le nombre de logements locatifs disponibles s’était resserré dans plusieurs régions du Québec. Or, « il y a peu de chances que la situation se soit améliorée » l’an dernier, poursuit le directeur du service économique de l’APCHQ.

Un peu partout au Québec

Ce ralentissement des constructions d’habitations a d’ailleurs été généralisé dans la province l’an dernier, à l’exception de Gatineau et de Trois-Rivières, où les nouvelles mises en chantier ont augmenté respectivement de 30 % et de 7 % en 2022, par rapport à l’année précédente. Une situation que Paul Cardinal attribue notamment à une hausse de l’intérêt pour la construction de logements locatifs dans ces deux régions, qui ont attiré de nouveaux résidents qui demeuraient notamment à Montréal auparavant.

Le rythme de construction d’habitations a pour sa part connu une diminution de 33 % l’an dernier à Sherbrooke, de 12 % dans la région de Québec et de 3 % à Saguenay, indique la SCHL. Paul Cardinal est toutefois optimiste que ce ralentissement sera temporaire et que les mises en chantier d’habitations repartiront à la hausse quand « les conditions de financement seront plus avantageuses » et que les taux d’intérêt commenceront à baisser.