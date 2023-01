Ciel nuageux sur les marchés boursiers

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 9 janvier 2023. Pour vous abonner, cliquez ici.

L’année 2022 a été la pire pour l’indice du S&P 500 depuis la crise financière de 2008, enregistrant une baisse de près de 20 % du début à la fin de l’année. Alors, à quoi peut-on s’attendre durant la prochaine année sur les marchés boursiers ?

« Se demander à quoi ressemblera l’année à la Bourse, c’est comme regarder les prévisions de météo deux semaines d’avance. On sait qu’il y a de très fortes chances pour que ça fluctue entre-temps, mais on regarde quand même ! » résume Jean-Paul Giacometti, vice-président et gestionnaire de portefeuille à Claret Gestion de placements.

« Des milliers d’analystes et économistes nous inondent de prévisions. C’est un peu comme la loterie : on sait que quelqu’un va gagner, mais on ne sait pas qui, avant le tirage », estime M. Giacometti.

N’empêche que, même sans boule de cristal pour prévoir la météo, le ciel est déjà nuageux : l’inflation demeure très élevée, et une récession pourrait possiblement frapper l’économie cette année.

Ruben Antoine, lui non plus, ne veut pas s’aventurer à faire de projections sur la façon dont cela se traduira sur la santé des entreprises et leur performance en bourse dans les prochains mois.

Mais le gestionnaire de portefeuille chez Tulett, Matthews & Associés rappelle que l’inflation est un couteau à « double tranchant » pour les entreprises.

« D’une part, l’inflation fait augmenter les coûts des entreprises. Et d’autre part, la hausse des taux d’intérêt pour pallier cette inflation signifie aussi que la dette des entreprises pour financer leurs activités leur coûte plus cher », explique M. Antoine.

« Si les taux d’intérêt continuent de grimper, les compagnies de croissance pourraient avoir encore de la misère, comme on l’a vu dans la dernière année », dit le gestionnaire de portefeuille.

Saison des bénéfices

La saison des bénéfices qui s’amorce — période durant laquelle les entreprises publiques annoncent leurs résultats financiers trimestriels, dans ce cas-ci pour le 4e trimestre de 2022 — permettra de jeter un regard sur la situation.

Quelques grandes compagnies publiques — dont quatre grandes banques américaines Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America et Citigroup, ainsi que la compagnie aérienne Delta Airlines — ont ouvert le bal vendredi. D’autres s’apprêtent à le faire dans les jours et les semaines à venir. Entre autres, Morgan Stanley, Goldman Sachs et United Airlines annonceront les leurs mardi. P & G et Netflix le feront jeudi.

Mais déjà, une majorité d’investisseurs se préparent à une saison peu radieuse et à ce que la glissade du S&P 500 de ces derniers mois se poursuive, selon un sondage de MLIV Pulse mené par Bloomberg.

Certains signaux montrent d’ailleurs que les entreprises vivent des jours moins fastes que durant la pandémie.

Meta, la maison mère de Facebook, a annoncé mettre à la porte 11 000 employés (soit 13 % de son effectif), Amazon en laisse partir 18 000 (1,2 %),Salesforce aux alentours de 8000 (10 %), DoorDash environ 1250 (6 %), Snapchat près de 1200 (20 %)… Goldman Sachs, quant à elle, en laisserait partir 3200 selon le New York Times, l’équivalent de 6 % de son effectif, soit « sa plus importante série de licenciements depuis la crise financière [de 2008] ».

Toujours est-il que, pour les investisseurs, le meilleur conseil est de garder le cap sur une stratégie d’investissement à moyen, voire à long terme et de diversifier leur portefeuille, réitèrent Ruben Antoine et Jean-Paul Giacometti.

« L’investissement dans le marché boursier doit avoir un horizon d’au moins 5 à 10 ans, estime M. Giacometti. Trouver des compagnies à bon prix qui passeront à travers une récession est beaucoup plus important que de savoir s’il nous reste quelques mois de fluctuations boursières ou pas. »

Et à garder en tête, même si le passé n’est pas garant de l’avenir : certes, le S&P a connu une année difficile en 2022, mais il demeure tout de même en hausse d’environ 40 % sur 5 ans et de près de 170 % sur 10 ans.