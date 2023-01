DuProprio revient dans le mobile

DuProprio lance ce lundi une application mobile. Une nouvelle qui serait banale si ce n’était du fait que le service de vente sans courtier immobilier n’avait pas produit d’application depuis 2009, et que de nos jours, l’expression « Internet mobile » est pratiquement un pléonasme vu la part d’internautes qui naviguent à partir de leur téléphone.

Au moment de son lancement, il y a 24 ans, l’application précédente de DuProprio avait été mise en vitrine par Apple, rien de moins. Sa boutique d’applications App Store venait à peine de voir le jour quelques mois plus tôt. Restée à peu près inchangée par la suite, elle a été retirée du marché en 2019 alors que DuProprio était encore la propriété de la société britannique Purplebricks.

À l’été 2020, le Mouvement Desjardins a allongé 60,5 millions $ pour rapatrier au Québec une entreprise officiellement créée en 1997 dans la région de Québec. Il aura donc fallu deux ans et des poussières pour que le service de revente immobilière se réapproprie également sa plateforme mobile.

Un geste important. Le contexte rend plus compliquées la vente et l’acquisition d’une résidence et nécessite donc de meilleurs outils pour rejoindre le public. N’étant pas un courtier immobilier, DuProprio n’affiche pas non plus les propriétés à vendre à partir de son service sur les plateformes d’agrégation comme Centris, le site qui regroupe les mises en vente d’une douzaine d’agences immobilières présentes dans la province.

« On n’est peut-être plus tout à fait dans une période de surenchère, mais ça ne change pas le fait que notre application fournit une visibilité majeure aux propriétés de nos clients. Les acheteurs regardent partout, pas seulement sur Centris. Et notre site web n’est pas bien optimisé pour un affichage sur mobile », dit la directrice générale et cheffe de l’exploitation de DuProprio Julie Benoît.

« Déjà, notre site est le second site immobilier le plus consulté au Québec après Centris. Notre objectif avec la nouvelle application était d’offrir la même expérience pour tous les utilisateurs, et de sortir quelque chose qui était évidemment supérieur à ce qu’on avait jusqu’en 2019. »

Un marché « en équilibre »

Parmi les différents outils disponibles dans l’application DuProprio – outre notamment la fameuse visite 3D et les fiches de ventes uniformisées – se trouvent des calculateurs et estimateurs de taux d’intérêt, de prêts hypothécaires et de coûts mensuels fournis par Desjardins. Le maillage est tout naturel étant donné que l’institution financière est un des plus importants prêteurs hypothécaires au Québec, en plus d’être propriétaire de DuProprio.

Mais l’intégration s’arrête là, assure Mme Benoît. « Nous offrons peut-être une meilleure visibilité à Desjardins, mais on ne fait pas de distinction sur le prêteur que choisiront les acheteurs. »

L’occasion aurait pu être tentante pour Desjardins d’en faire un peu plus. Les grandes banques canadiennes tentent de plus en plus de diversifier leur présence dans les applications mobiles à caractère financier, des outils d’épargne à la planification de rénovations domiciliaires, en passant bien sûr par la revente de résidences.

Surtout, le resserrement du marché immobilier que tentent fortement de provoquer le gouvernement canadien et la Banque du Canada rend ce créneau plus compétitif pour les prêteurs. D’autant plus qu’on semble au niveau législatif souhaiter un ralentissement durable de la spéculation immobilière, pour faire une plus grande place aux nouveaux acheteurs.

DuProprio constate d’ailleurs que le marché semble se résoudre à ce virage. « La revente a vraiment beaucoup ralenti », dit Julie Benoît. « Le marché semble avoir trouvé un équilibre au niveau des prix et on ne voit pas de grand changement pour l’année à venir. »

Ce qui a changé, c’est le nombre de propriétés mises en vente ces dernières semaines. Sur DuProprio, on indique compter environ 6000 propriétés en inventaire, beaucoup moins que le nombre moyen affiché il y a quelques mois à peine. Le temps nécessaire pour vendre s’est un peu étiré lui aussi.

Ce ralentissement n’est pas égal d’une région à l’autre du Québec mais comme l’anticipent plusieurs spécialistes, il devrait finir par s’étendre à l’ensemble de la province à mesure que 2023 avance, estime-t-on chez DuProprio.